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世界盃／資格最終章 亞洲列強拚出線

2019-02-19 06:03台灣醒報 記者施養正╱台北報導

世界盃籃球最終資格賽即將開戰！亞洲12國將於2/21-24爭取最後7張正賽門票，本屆亞洲區分佔E、F兩組，紐西蘭、澳洲分別以9勝1敗分別暫居分組龍頭，地主中國保送晉級，其餘9國勢必精銳盡出，列強相爭，精彩可期！中華隊則於次輪資格賽淘汰，無緣參與世界盃盛會。

本屆世界盃將於今年8/31-9/15在中國北京、上海等8座城市舉行，除地主中國外，亞洲地區分配到七張門票，今年賽會也將是FIBA從「世錦賽」改制後的首屆世界盃，賽會最終前七名即可直接進軍2020 東京奧運！

大洋軍團傲視群雄

自從FIBA將澳洲、紐西蘭由大洋洲併入亞洲戰場後，兩隊可說「人擋殺人，佛擋殺佛」，資格賽開打至今始終排名分組第一，兩隊球員大多來自南半球籃球最高殿堂NBL澳洲籃球聯賽，該聯盟無論球員身體素質、肢體碰撞、個人技術都在全球名聞遐邇，聯盟中人才濟濟，包括前NBA勇士隊冠軍成員博古特目前也在聯盟效力。

澳洲隊球員包括克里克、高汀、齊爾特都在前兩輪表現精采；紐西蘭方面則由特朗吉與韋柏斯特兄弟檔領銜出征，兩隊此輪皆不會有NBA球員加入，現階段正賽已是囊中之物，待暑假全員到齊，兩隊勢必能在正賽中大有作為。

日、韓仍須努力

相較澳、紐兩隊「球途順遂」，日本此輪徵召狀況依舊不順，不僅王牌八村壘持續缺陣，二當家渡邊雄太也可能因NBA賽季進行而缺席，雖然後者依舊名列24人名單中，但後續發展仍未可知。目前日本在F組排第三，晉級仍有風險，此輪將再次遭遇哈達迪領軍的伊朗，想安全出線是勢必得在防守端多費功夫。

現階段名列E組第二的南韓，儘管成績名列前茅，後面仍有黎巴嫩虎視眈眈，此輪兩軍將正面交鋒，一旦韓國落敗就可能跌出晉級圈，當家中鋒羅建兒究竟能否抵擋對方歸化球員楊恩，將會成為南韓成敗關鍵，E組拿掉地主中國後，南韓與黎巴嫩交戰將是此輪觀戰重點。

伊、菲兩國主力回歸

西亞雄獅伊朗目前高居分組第二，此輪雖將遭遇強敵澳洲，但主將哈達迪及巴赫拉米相繼回歸，無疑是最強的一劑強心針，面對世界強權仍可一搏，只可惜無緣看見哈達迪對位八村壘的世紀對決。

菲律賓在先前資格賽與澳洲爆發打架事件，陣中多名主力遭禁賽處分，直接導致整體戰績下滑，目前5勝5敗暫居F組第四，距離日本僅差一場勝利，此輪面對實力較弱的卡達及哈薩克，加上多民主將回歸，可望在戰績上大補血，球隊在這一輪找回歸化洋將布拉契，將會大幅提升菲律賓的禁區戰力，強勢衝擊晉級資格。

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