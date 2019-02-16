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SBL／泰勒飛躍5人 攜手呂孟偉奪灌籃大賽冠軍

2019-02-16 16:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台銀泰勒（上）飛躍麥克連扣籃成功。記者余承翰／攝影
台銀泰勒（上）飛躍麥克連扣籃成功。記者余承翰／攝影
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結束三分球大賽，創意十足的灌籃大賽接續登場，本屆灌籃大賽採用「土洋聯手」賽制，曾拿下第10屆灌籃大賽的台銀洋將泰勒（Joseph Taylor），面對至少要拿下48分才能奪冠的壓力，再度拿出上次奪冠的招式，一口氣飛躍5人成功扣籃，與隊友呂孟偉合力奪下第16屆SBL灌籃大賽冠軍。

原本除了台啤、裕隆選擇不參加外，共有5隊、10名選手參賽，不過璞園洋將凱爾（Kyle Meyer）因為小腿拉傷，因此只有金酒、富邦、達欣、台銀4隊參賽；金酒由佐藍（Zoran Vrkic）搭配李家瑞，富邦米歇爾（Tony Mitchell）攜手蕭順議，達欣由麥克連（Anthony McClain）聯手潘祥偉，而台銀派出呂孟偉搭配泰勒（Joseph Taylor）。

首輪富邦採用團隊合作方式，蕭順議站在籃下拋給米歇爾，米歇爾飛越蕭順議後成功扣籃，之後蕭順議在與林書緯搭配，兩人嘗試的幾次後蕭順議成功扣進，完成後與米歇爾興奮慶祝，最後富邦與台銀順利挺進第二輪。

挺進決賽的兩隊由富邦率先進行，米歇爾最後一灌用360度大車輪成功灌進，也拿下47分的高分，3次灌籃富邦總和拿下131分。接續登場的台銀由泰勒打頭陣，他先拿下48分高分，不過第二棒的呂孟偉僅拿下36分，最後一灌台銀必須要拿下48分才有機會奪冠，泰勒也拿出看家本領，一口氣飛躍5人成功暴扣，引起滿堂彩，也順利以總分134分擊敗富邦奪冠。

談到自己的最後一灌，泰勒認為自己的表現還可以更好，甚至他認為自己可以挑戰更高難度飛躍6人，「在成功飛越麥克連後，也帶給自己更大的信心，讓我能最後成功飛躍5人。」最後他很高興自己能夠順利奪冠，也感謝所有球迷給他的支持。

台銀泰勒（上）一口氣飛躍5人灌籃成功。記者余承翰／攝影
台銀泰勒（上）一口氣飛躍5人灌籃成功。記者余承翰／攝影
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台銀泰勒（右）與呂孟偉合力拿下灌籃大賽冠軍。記者余承翰／攝影
台銀泰勒（右）與呂孟偉合力拿下灌籃大賽冠軍。記者余承翰／攝影
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蕭順議金酒達欣
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