SBL／梅奧奪三分球大賽冠軍 盼助隊奪總冠軍

2019-02-16 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第16屆SBL明星賽今天在桃園巨蛋登場，三分球大賽率先登場，尋求衛冕的璞園隊射手陳堅恩壓軸出賽，不過僅拿下14分，在首輪就遭到淘汰，而身為NBA選秀探花的梅奧（O.J. Mayo）在逐漸適應SBL後，不負眾望以16分奪冠。

三分球大賽每隊派出2名球員參賽，金酒由林柏偉、佐藍出線，台啤派出今年化身「成準範」的成力煥與王子綱，富邦推派林書緯及郭少傑，裕隆則是鄭鐵、盧捷閔，達欣則由梅奧與張皓鈞出征，璞園由簡偉儒、陳堅恩參賽，台銀則是推出陳昱瑞及李其恩。

林柏偉第一位登場，一上場就繳出17分成績，之後的王子綱、林書緯也都繳出19分的高分，眾所期待的梅奧首輪登場就飆出20分成績，以第一名之姿晉級次輪，尋求衛冕的陳堅恩壓軸登場，不過他僅拿下14分，無緣晉級，最後由梅奧、林書緯、王子綱及張皓鈞晉級第二輪，最後由梅奧以16分奪下三分球大賽冠軍。

達欣洋將梅奧奪下三分球大賽冠軍。記者余承翰／攝影 分享 facebook

「很高興能拿下三分球大賽冠軍，替達欣留下獎盃。」賽後梅奧說，過去他僅在高中時期參加過三分球大賽，這次是他首度拿下三分球大賽冠軍，他表示並沒有為了比賽特別做準備，因為平時每天都會進行訓練，他透露自己會提早1小時到球場，球隊練習結束後也會花2、30分鐘留下來自我訓練。

「SBL有很多很好的射手，我的信心來自於自己平時的訓練。」被問到賽前是否很有信心奪冠時梅奧說，他表示自己平常練習不會針對時間，而是要求自己在每個點的把握度，「在沒有money ball的情況下，我要求自己要投到20分才能回家。」而結束明星賽後，也代表下半球季即將開打，梅奧說：「休息太久了，我已經準備好比賽了，我不在乎是否拿最佳洋將的獎項，只有一個目標，就是總冠軍。」