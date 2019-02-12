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SBL明星賽／白武士地虎陣 周俊三：各隊腦子在這

2019-02-12 16:51聯合報 記者劉肇育╱即時報導

第16季SBL明星賽本周將上演黑白武士間的「天龍對決地虎」戲碼，其中台啤教練周俊三對於將執教由各隊後場好手組成的白武士隊表示，在匯集了各隊後場指揮官的情況下，他將成為最輕鬆的教練。

今年白武士由台啤後衛蔣淯安擔任隊長，選秀隊員則包括達欣梅奧、蘇翊傑、富邦勇士林書緯、洪志善、賈西亞、金酒于煥亞、裕隆林韋翰、台銀張博勝、璞園陳堅恩、簡偉儒、台啤塞瑟夫、簡祐哲、王子綱。

將執教白武士地虎陣的周俊三在今天賽前記者會上表示，「各隊的腦子都在我手上，我可以當一名最輕鬆的教練，我們會堅持三不政策，不談判、不妥協、不嬉皮笑臉，至於我們的戰術有兩千多套，但只會用贏球那一套就夠了。」

對於白武士隊長蔣淯安選出了地虎陣容，今天到記者會才知道明星賽隊友有誰的富邦勇士林書緯則一度疑惑地表示「為什麼會選成這樣」，不過他也接著說：「不過我想他這樣選就是希望靠速度取勝，我們完全可以配合。」

而今年黑白武士隊也分別找來傳奇球星錢薇娟與羅興樑擔任榮譽隊長，其中羅興樑與周俊三的「樑三連線」將在明星賽再度攜手，周俊三說：「樑爸爸下場就是我們的戰術之一，他今年過年也有在跑全場。」羅興樑則是回應：「如果三哥下場我就會跟著下場。」

白武士今年將以地虎陣陣容應戰。記者劉肇育／攝影
白武士今年將以地虎陣陣容應戰。記者劉肇育／攝影
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周俊三富邦勇士台啤
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