SBL／菜鳥新年期許 賴廷恩拚新人王

2019-02-05 10:15 中央社 台北5日電



賴廷恩。 報系資料照(瓊斯盃比賽) 分享 facebook 富邦勇士新秀賴廷恩加入超級籃球聯賽（SBL）第一年儘管還在適應，但過去曾在UBA大專籃球聯賽拿下新人王的他，為自己設下目標，將再度瞄準SBL新人王獎項。

富邦勇士後衛賴廷恩、金門酒廠前鋒周暐宸、裕隆納智捷後衛劉人豪都是各隊本季選秀首輪新秀，從學生球隊步入SBL殿堂，面對對手更高大、速度更快，3人都還在適應球賽的強度以及首度開放雙洋將競爭等挑戰，目前上場時間都不多。

儘管過去大學時期曾與SBL球隊友誼賽，但真正在SBL戰場上較勁時，各隊多了洋將以及資深老將助陣，劉人豪認為，還是差很多，「現在上了球場，不管是新秀或國手，大家都是全力以赴，沒有在客氣的」。

除了設法適應、增加自身投籃穩定性外，賴廷恩希望能從比賽中吸取更多經驗，並保持健康。他在高中時期就嶄露頭角，曾在HBL高中籃球聯賽以得分、籃板、抄截3項成績拿下「大三元」，並曾在UBA抱回新人王獎座。

賴廷恩今年也把目標瞄準SBL新人王獎項，「畢竟新人一生只有一次」，但他也強調會以球隊成績為主。

周暐宸則提醒自己不要太強求表現，做好該做的事情就好，以免適得其反，反而因此失常，他也期許金酒能打進冠軍賽。

對於新人球季的成績，劉人豪並沒有想太多，僅希望能爭取每場比賽固定上場時間，並獲得教練信任，他認為球隊贏球最重要。

賴廷恩、周暐宸、劉人豪在SBL第一個球季，3人今年過年都是第一次包紅包回報父母，談到紅包數字，賴廷恩直說：「有誠意就好，陪伴家人最重要。」

周暐宸、劉人豪則異口同聲地說，一定會包給爸媽一個大紅包，但確切數字同樣保密。