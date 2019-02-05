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SBL／過年團聚台北街道變冷清 洋將印象深

2019-02-05 10:13中央社 台北5日電

富邦勇士隊賈西亞（右）。 報系資料照
富邦勇士隊賈西亞（右）。 報系資料照
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台灣人趁著農曆春節返鄉與家人圍爐團聚，一向車水馬龍的台北都會過年期間冷清許多，讓超級籃球聯賽（SBL富邦勇士洋將賈西亞印象深刻，直呼很有趣。

今年農曆春節連假前最後一場SBL賽事在1月27日，開工後第一場比賽最快也要2月21日才開打，各隊洋將趁著難得長假，有人選擇返鄉，也有人把握機會與家人、好友來趟國外旅行，或者像賈西亞（Charles Garcia）一樣，選擇留在台灣過年。

考量返鄉的航班不好訂，上季效力於台灣銀行的賈西亞去年就有在台灣過年的經驗，今年改披富邦戰袍的他，同樣選擇留在台灣體驗年節氣氛，並找老婆來台，趁著過年期間到戶外走走。

賈西亞回憶起去年在台灣過年的景象，平時習慣台北喧囂吵雜的他，在過年期間出門，發現路上交通完全淨空，原本充斥著許多車輛和人潮街道，頓時變得一點都不熱鬧，讓他覺得很有趣。

儘管身為洋將，但賈西亞也清楚過年對台灣人重要性，是與家人團聚的時刻，因此去年除了球隊找他一起吃年夜飯外，他也會盡量避開隊友家庭聚會，避免打擾對方家庭。

裕隆納智捷的巴勒斯坦洋將桑尼（Sani Sakakini）上季曾效力於中國男子職業籃球聯賽（CBA）廣州龍獅隊，他分享家鄉過年習慣，主要是上教堂以及家庭聚餐，而他去年曾赴香港過年，當地有許多美食和漂亮的煙火，也令他印象深刻。

不同於賈西亞留在台灣過年，台灣啤酒洋將愛德（Seskus Edvinas）說，計劃過年期間先與女朋友在台灣會合後，再一起到日本或韓國旅遊；隊友塞瑟夫（IgorZaytsev）則鎖定赴菲律賓、泰國等東南亞國家旅行。

富邦勇士SBL
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