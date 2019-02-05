SBL／呂政儒升格奶爸變沉穩 周士淵年後成人父拚復出

2019-02-05 10:10 中央社 台北5日電



周士淵(左)與呂政儒年後拚復出。 報系資料照 分享 facebook SBL裕隆納智捷主力射手呂政儒目前育有2子，升格奶爸射手後，心態變得更沉穩，而陣中另一名主力周士淵，預計3月中也將升格人父，目前休兵養傷的他，預計年後復出。

呂政儒身為中華隊國手常客，且在超級籃球聯賽（SBL）球季開打後，難免四處征戰，他靠著手機維繫與家人之間的感情，他透露，現在出門前，會特別交代兒子要外出比賽幾天，提醒兒子要乖乖在家，「如果你會想我，就請媽咪打電話、講視訊」。

隨著身分轉換成為兩個兒子的爸，呂政儒心態變得更沉穩，也更有責任心，他說：「有家庭後就比較穩定，不會再想太多，外務就會減少，專心在球場和家庭，放假就會陪家人，帶他們出去走走。」

除了在球場上奮戰，呂政儒也會分攤家中育兒工作，他舉例，像是洗澡或哄睡等，有時候就和老婆各自帶開，各負責一個。

由於兩個兒子分別為2歲、3歲，正值活潑階段，呂政儒提到兒子時，直說他們很皮、會惹人生氣，但又覺得他們很可愛，每天都在挑戰他和老婆的極限。

談到未來是否想再拚一個女兒，他不諱言，原本有想過，但覺得太累，「有機會會想，但不會是現在，之後再來考慮」。

呂政儒在球場上留下許多輝煌紀錄，包括SBL得分王、聯盟最多三分球的球員，但對於兒子未來是否要繼承衣缽，抱持著順其自然的態度，他表示，看兒子興趣，不一定要打球，「因為打球真的蠻累的」。

裕隆陣中另一名元老級球員周士淵，從SBL元年效力裕隆至今，最近也即將加入奶爸行列，呂政儒透露，周士淵曾興奮地與他分享，產檢第一次聽到胎兒心跳時的心情。

周士淵坦言，當下很感動，無法用言語形容，他很喜歡小孩，而這也是他一直嚮往的生活，未來計畫再拚第二胎，希望是一男一女。

周士淵老婆的預產期在3月中，日前兩人已先訂婚，預計先等小孩出生、待SBL球季結束後再宴客。

周士淵、呂政儒為裕隆陣中重要的得分來源，去年進行膝蓋手術的周士淵，本季目前還在養傷調整，但已跟隨球隊訓練，預計最快2、3月復出，球迷不久後將可看到這對台版浪花兄弟在球場上合體的身影。