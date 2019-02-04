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UBA／8強年後開打 3奪冠熱門各有「心事」待解

2019-02-04 08:00聯合新聞網 記者劉肇育／專題報導

大專籃球聯賽公開男一級八強賽將於本月25日將在健行科大開打，八支晉級的球隊在預賽結束後，馬不停蹄的為下階段賽事進行調整，各隊教練為了讓球員保持在最佳狀態費盡心思，其中冠軍熱門台師大、健行科大與衛冕軍國體大，都有各自的「心」事待解決。

台師大在預賽打出15戰的全勝戰績，教頭王志群反而怕成為包袱。 聯合報系資料照
台師大在預賽打出15戰的全勝戰績，教頭王志群反而怕成為包袱。 聯合報系資料照
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台師大去年在無緣進軍小巨蛋的四強賽後，本學年捲土重來，在預賽打出15戰的全勝戰績，教練王志群坦言，雖然預賽全勝並不是一開始設定的目標，球員心態好與團隊凝聚力佳是兩大關鍵。

「球員對今年的目標很一致，至少要踏進小巨蛋，不過前提是他們必須要像預賽時一樣，能夠享受比賽。」王志群指出，台師大球員在預賽的贏球熱情，隨著勝場數的增加，反倒逐漸減少，如何重新點燃贏球熱忱，將是他在八強賽開打前的努力目標，「我會不斷提醒球員，不要忘記去年沒進四強的遺憾與委屈，希望讓這股力量繼續驅動他們前進。」

國體大預賽開低走高，教頭桑茂森盼球員忘記自己是衛冕軍。 報系資料照
國體大預賽開低走高，教頭桑茂森盼球員忘記自己是衛冕軍。 報系資料照
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本學年將挑戰二連霸的國體大，預賽開低走高，以一波八連勝取得八強門票，相較於台師大的「莫忘」，國體大教練桑茂森則希望球員「忘掉」衛冕軍的身分與壓力，「衛冕一直都不在我們球隊的討論範圍，因為我們都認為只要打出可接受的內容，就會有好的結果，就像去年一樣。」

健行去年挑戰衛冕失利，教練劉孟竹就怕「近鄉情怯」的狀況再次發生，圖為主將謝亞軒。
健行去年挑戰衛冕失利，教練劉孟竹就怕「近鄉情怯」的狀況再次發生，圖為主將謝亞軒。
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健行上學年挑戰衛冕失利，雖然在八強賽將擁有地主優勢，但教練劉孟竹就怕去年「近鄉情怯」的狀況再次發生，「去年我們在主場打球，幾乎上半場都是落後，加上球迷太熱情了，賽前與賽後都會要求合影，球員容易分心，只有下達『禁拍令』，專注場上比賽，希望去年的經驗能讓我們改善這個環節的問題。」

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