SBL／梅奧參戰三分球大賽 「土洋聯手」灌籃大賽

2019-02-01 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



達欣洋將將參戰三分球大賽。 聯合報系資料照 分享 facebook

SBL明星賽本月16日在桃園巨蛋熱鬧開打，今年首度透過直播選秀，昨天由兩位票選人氣王台啤隊黃泓瀚、蔣淯安，搭配榮譽隊長錢薇娟、羅興樑聯手選出黑白武士兩隊陣容，三分球大賽及灌籃大賽參賽名單也出爐，本屆灌籃大賽採用「土洋聯手」賽制，除了台啤、裕隆選擇不參加外，共有5隊、10名選手參賽。

金酒由佐藍（Zoran Vrkic）搭配李家瑞，富邦米歇爾（Tony Mitchell）攜手蕭順議，達欣由麥克連（Anthony McClain）聯手潘祥偉，璞園凱爾（Kyle Meyer）與李啟瑋合作，而台銀原本派出謝宗融搭配泰勒（Joseph Taylor），不過謝宗融因傷無法參賽，改由呂孟偉頂替。

而三分球大賽名單同樣也有亮點，身為NBA選秀探花的梅奧（O.J. Mayo）在逐漸適應SBL後，外線火力也大幅提升，也讓外界期待他在三分球大賽的演出。

今年三分球大賽每隊派出2位球員參賽，金酒由林柏偉、佐藍出線，台啤派出今年化身「成準範」的成力煥與王子綱，富邦推派林書緯及郭少傑，裕隆則是鄭鐵、盧捷閔，達欣則由梅奧與張皓鈞出征，璞園由簡偉儒、陳堅恩參賽，台銀則是推出陳昱瑞及李其恩。