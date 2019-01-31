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SBL／史無前例明星賽直播 錢薇娟、羅興樑世代傳承

2019-01-31 14:36聯合報 記者曾思儒╱即時報導

SBL明星賽2月16日桃園巨蛋登場，人氣居前兩名的黃泓瀚與蔣淯安今天將在女籃傳奇錢薇娟和「神奇老爸」羅興樑率領下進行直播選秀，下午5點開始挑選明星賽隊友，史無前例的選秀方式也散發濃濃傳承味。

本次票選依照比例，網路票選70%、記者票選30%，選出正取24名、備取6名共30位黑白對抗賽球員，並且由黑白武士的隊長、「榮譽隊長」錢薇娟與羅興樑討論後選出其餘9名球員；教練將由本賽季例行賽戰績前兩名吳俊雄與周俊三擔任，並可指定推薦隊上2名球員。

明星賽票選人氣前兩名的黃泓瀚與蔣淯安，今年將分別擔任黑、白武士隊長，錢薇娟則擔任黑武士的榮譽隊長；羅興樑曾是SBL第一季和第二季明星賽MVP，今天將和蔣淯安合作挑選隊員，頗有「世代傳承」味道。

除今天舉行別開生面的直播選秀，今年SBL明星賽也有不少話題，包括前NBA「選秀探花」梅奧將首次投入三分球大賽，強碰金酒歐陸射手佐藍；灌籃大賽部分本次採用隊際賽制，每隊將派出一位洋將加一位本土球員進行3次灌籃，其中一次須由本土球員完成灌籃動作，期望創造全新視覺享受給所有球迷，希望讓沉寂已久的SBL「戰鼓再起」。

明星賽24人正取名單為

後衛：蔣淯安、梅奧、林書緯、于煥亞、林韋翰、張博勝、陳堅恩、洪志善、簡偉儒、蘇翊傑

前鋒：黃泓瀚、蔡文誠、呂政儒、愛德、成力煥、簡浩、米歇爾、張宗憲、郭昭男、天使

中鋒賽瑟夫、林郅為、賈西亞、陳冠全

灌籃大賽參賽名單

金酒：佐藍、李家瑞

富邦：米歇爾、蕭順議

達欣：麥克連、潘祥偉

璞園：凱爾、李啟瑋

台銀：泰勒、謝宗融

三分球大賽參賽名

金酒：林柏偉、佐藍

台啤：王子綱、成力煥

富邦：林書緯、郭少傑

裕隆：鄭鐵、盧捷閔

達欣：張皓鈞、梅奧

璞園：簡偉儒、陳堅恩

台銀：陳昱瑞、李其恩

蔣淯安選秀

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