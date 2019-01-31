WSBL／「站到第一排」 鄭伊秀扛起球隊

2019-01-31 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



鄭伊秀（右）攻下全隊最高的十九分。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

三位冠軍班底赴陸挑戰ＷＣＢＡ，沒有減損ＷＳＢＬ衛冕軍國泰人壽隊戰力，國泰昨天在三位雅加達亞運國手鄭伊秀、黃鈴娟和林育庭聯手下力克中華電信隊，八十八比七十四迎接開季六連勝。

兩軍開幕戰就打得拉鋸，第二循環電信更喊出全勝目標，但國泰開賽馬上以十三比二攻勢先聲奪人，首節攻下九分、全場十三分的「小丁」林育庭說：「我們防守有針對電信下功夫，像祺姊（文祺）第一時間出手、南姊（徐千惠）的動位跳投，感覺對上電信大家也比較專注，因為知道我們身材沒優勢，就更盡力放在防守上。」

國泰今年少了上季冠軍戰上演「絕殺」上籃的黃凡珊、黃英利和陳鈺君，昨天攻下全隊最高十九分的鄭伊秀形容，自己現在就像「站到第一排」，該是扛起球隊的時候，「這是我們應該做的，要學會怎麼去帶學妹，練習時我開口就增加很多。」

電信「籃球精靈」文祺昨天飆進四記三分球在內的廿二分，第二節壓哨的大號三分球更讓破千觀眾歡聲雷動，但她遭嚴防下廿七投僅六中，賽後提到國泰的防守強度比另兩隊高許多，「我們連接球都有點彆扭，正常的跑位比較掙扎，不過下半場有調整，用傳切去破壞。」

本季ＷＳＢＬ例行賽共五循環，昨天第二循環落幕後迎接農曆新年，第三循環三月四日移師板橋體育館開戰，文祺相信球隊會找到對衛冕軍的破解之道，她說：「等著看。」