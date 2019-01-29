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WSBL／眼淚換上場 陳薇安延續20分場次

2019-01-29 20:36聯合報 記者曾思儒╱即時報導

陳薇安（右一）第一節就攻下12分。記者侯永全／攝影
陳薇安（右一）第一節就攻下12分。記者侯永全／攝影
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第一節就拿下12分，WSBL衛冕軍國泰人壽隊的超級新人陳薇安今天碰台電隊再攻下23分，除率隊以88：60收下5連勝，個人更是連5戰得分都超過20分，無愧球隊封給她的「20怪物」稱號。

陳薇安上半場已攻下14分，國泰也取得58：24的絕對領先，教頭「貝兒」鄭慧芸透露，下半場本不打算讓陳薇安再出賽，「但我和她說，下半場不讓妳上場，妳會不會哭？她馬上回說『會』！」

開玩笑後，鄭慧芸正色說，她清楚陳薇安想延續20分連續場次紀錄，下半場決定再讓她出賽，就是對她努力的肯定，「她也知道自己的角色，她願意防守，我才會讓她上場，她積極的防守讓她爭取很多上場時間，像她上一場就有5個抄截，這是很正向的態度，對其他人也是個刺激。」

今天上場30分鐘的陳薇安大笑說，下半場不給她上場就落淚只是玩笑話，「不過會有點難過啦。」但她也強調，就算有注意自己分數，上場也不會特別硬打，該傳的球、該走的位，一切都是順順的打。

她為增加上場時間，防守也下了許多功夫，「之前防守真的很爛，貝兒姊也有舉例說，娟姊（黃鈴娟）以前就是防守好，大一才爭取到比較多紹場機會。」拿過HBL和UBA冠軍戰MVP的她，挑戰WSBL謹記「防守出發」，至於20分紀錄仍延續到哪一天，一切順其自然。

鄭慧芸提到，陳薇安已經能適應WSBL強度，想再提升檔次就要能適應不同的角色，「像和學姊一起上場時，她能放心搶分，帶學妹時要學會當那個牽制點，習慣去帶學妹打球，當個領導者。」

HBL

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