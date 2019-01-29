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HBL／綠色神盾3連霸 黃柏偉：萬隆教練很厲害

2019-01-29 18:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

黃柏偉（右）和松山大學長許皓程今天一起擔任訓練營教練。記者曾思儒／攝影
黃柏偉（右）和松山大學長許皓程今天一起擔任訓練營教練。記者曾思儒／攝影
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身為「綠色神盾」松山高中97到99學年寫下HBL男甲級迄今唯一3連霸的成員，當時的先發黃柏偉如今已經退伍，並投身籃球訓練員，以不同身分繼續在最熟悉的籃球舞台努力，今年換學弟挑戰3連霸，他給的忠告就是「得失心別太重」。

「我們2連霸、3連霸的時候，都有輸過球，所以輸球未必是壞事，可以看到些要調整的東西。」黃柏偉認為，關鍵在於心態要正確，得失心不要太重，「按照教練步調走，一步一步來。」

他在松山時就是接受黃萬隆指導，除打下HBL史無前例的男甲3連霸，當時入選U18亞青國手，還在2010年打下U18亞青賽第3名，拿到隔年U19世青賽門票，在台灣籃球史留下另外一頁。

如今以籃球為業，黃柏偉除上網看許多國外訓練員影片和線上課程學習，也和前輩請益，自修過程中體悟很深，他說：「黃教練真的很厲害，都會去進修、學習新的東西，我們那屆不是條件很好的球員，但他把我們練成厲害的球隊。」他透露，先前曾和同屆隊友簡肇熠去看學弟比賽，「我們就在說，現在學弟每個都好高，不像我們那時候，一群都是矮個子。」

他今天身分是擔任NIKE籃球訓練營教練，現場展示許多為今年HBL八強設計的商品、主視覺，讓離開HBL舞台多時的黃柏偉十分欣羨，「時代不一樣了，現在會羨慕學弟有那麼多機會，資源也更好，能被更多人看到，真的很幸福。」

黃柏偉（左二）和松山大學長許皓程（左一）、楊哲宜（右二）和吳建龍今天一起擔任訓練...
黃柏偉（左二）和松山大學長許皓程（左一）、楊哲宜（右二）和吳建龍今天一起擔任訓練營教練。記者曾思儒／攝影
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訓練營現場擺設的HBL八強賽視覺和商品。記者曾思儒／攝影
訓練營現場擺設的HBL八強賽視覺和商品。記者曾思儒／攝影
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HBL松山高中簡肇熠
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