SBL／林任鴻全家到場支持 打出代表作台銀逆轉璞園

2019-01-27 22:48 聯合新聞網 實習記者方敬／即時報導



林任鴻面對老東家璞園，打出生涯代表作。實習記者方敬／攝影 分享 facebook

處於3連敗低潮的台銀，今天開賽便打得順手，替補上陣的林任鴻面對老東家毫無畏懼，不僅上半場拿下9分，末節平手時更再度跳出連得5分，助隊最後以103：102擊敗璞園。

林任鴻和璞園約滿後本季轉戰台銀，1月5日面對璞園之戰就有10分6籃板不俗的表現，今天更是攻下了生涯新高的14分，他表示自己很感謝教練的信任，「這季上場時間增加許多，謝謝韋哥和隊友們，今天的勝利是我們一起堅持到最後所拚來的。」

而被問到是否因對手為璞園而打得更有勁？林任鴻笑說：「沒有特別針對哪隊，上了場就是全力以赴，今晚賽前有特別告訴自己，一顆一顆出手不要慌，很高興收到了成效。」不過他隨後坦言，「能有那3次抄截多少跟待過那裡（璞園）有點關係。」

台銀主帥韋陳明也給予子弟兵肯定，但仍希望小林能持續進步，「畢竟今年他的上場時間是前幾季的好幾倍，但和現在的成績不成正比，我認為他還需要更穩定，如果能維持今天的好表現，我相信對我們戰力絕對會有很大的幫助。」

賽後林任鴻和家人在看板前合影，率文化大學打進UBA八強的胞弟林秉聖也在場見證了哥哥的代表作，林任鴻說：「很感謝家人今天都有來看，希望我的表現沒有讓他們失望。」