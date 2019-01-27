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SBL／飆生涯新高31分 胡凱翔：我們是冠軍隊

2019-01-27 22:02聯合報 記者曾思儒╱即時報導

球隊兩大射手周士淵呂政儒都掛傷兵，裕隆隊前鋒胡凱翔今天挺身而出，農曆年前封關戰飆出生涯新高31分，包括6投5中的三分球，助隊以105：75大勝富邦隊，止住跨季對戰連敗，近期4連敗也終於畫下休止符。

「滿開心的，想止敗，也很久沒贏富邦了。」胡凱翔笑說，球隊傷兵雖多，但大家想法就是盡力，「這陣容也是SBL前夏季聯賽的陣容，那時我們打冠軍，今天大家也互相說『我們是冠軍隊，不用怕』！」

裕隆從上季例行賽最後一次和富邦交手，到季後賽4連敗、本季前3次對決，都是落敗一方，今天在呂政儒、周柏臣、周士淵、洋將桑尼等一票先發缺陣下，首節就以25：20領先，第二節更轟32分，加上第四節30：7猛攻，本季第4次飆分破百；13勝入袋後，勝場數也追上富邦，僅次於16勝的金酒和15勝的台啤。

胡凱翔提到，球隊傷兵多，的確有該「跳出來」的心態，「賽前教練和政儒也一直鼓勵我進攻，他們說『你要攻，你不攻，誰來攻』，想想也是。」

他第一節4投3中攻下6分，「那時就有抓到感覺。」第四節更是5投俱中，包含兩顆三分球，單場5記三分球雖不是生涯新高，但6投5中的超高命中率卻是第一次。

裕隆預計有7天到8天假期，洋將都將回國放假，胡凱翔也打算回屏東老家，充電迎接2月21日續戰的例行賽。

裕隆隊收下30分大勝，板凳區一起慶祝。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊收下30分大勝，板凳區一起慶祝。圖／中華籃球協會提供
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裕隆隊胡凱翔（右）飆進生涯新高31分。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊胡凱翔（右）飆進生涯新高31分。圖／中華籃球協會提供
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周士淵呂政儒
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