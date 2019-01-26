SBL／傷兵不斷 裕隆不敵達欣吞4連敗

2019-01-26 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



本周四天三戰的裕隆隊近來受傷兵影響人手短缺，今天與達欣隊之戰，雖靠年輕球員活躍表現與對手一路拉鋸，不過達欣第三節靠麥克連（Anthony McClain）與林宜輝聯手拉出一波25：2的攻勢，加上梅奧（O.J. Mayo）在倒數階段關鍵罰球，終場達欣以89：87險勝。

裕隆本周在洋將桑尼因背傷離隊接受治療，呂政儒、盧冠良也因腳傷缺陣的情況下，近期人手變得相對短缺，不過在今天出戰達欣的比賽中，裕隆上半場就展現多點開花的攻勢，反觀達欣僅有梅奧與林宜輝維持水準，分別拿下16分與13分，上半場打完裕隆也以4分領先達欣。

但第三節達欣麥克連也加入搶分行列，反觀裕隆卻出現進攻無預警熄火的狀況，讓達欣逆轉戰局，末節裕隆雖然一度在比賽倒數階段追到2分差距，不過梅奧關鍵時刻卻從郭昭男身上「買到」三次罰球機會，幫助達欣終場以2分差距險勝。

達欣教練范耿祥表示，在裕隆本場比賽未能以完整陣容出賽的情況下，球隊上半場也出現缺乏進攻點的問題，所幸下半場球員轉變心態，並造成對手犯規麻煩，才能驚險取勝。

至於裕隆教練李啟億則表示，今天球隊幾名上場的年輕球員都表現不差，只可惜最後防守造成犯規，算是學了一次經驗，而他也強調呂政儒與盧冠良在明天與富邦之戰也確定不會上陣，至於今天撞傷膝蓋的周柏臣傷勢則有待觀察。 裕隆近來傷兵不斷苦吞4連敗。圖／中華籃協提供 分享 facebook

【中央社台北26日電】

超級籃球聯賽（SBL，）台北達欣工程今天決勝節一度領先14分，裕隆納智捷林韋翰在讀秒階段投進3分球，追成只剩1分差，達欣最終守住，以89比87險勝，賞給裕隆4連敗。

達欣林宜輝拿下全隊最高25分，外加4籃板、3助攻，洋將梅奧（O.J Mayo）貢獻20分、12籃板。

裕隆近期為傷兵問題所擾，先是洋將桑尼（SaniSakakini）下背部不適，主力射手呂政儒又右腳踝扭傷，而盧冠良24日出戰桃園璞園建築的比賽被踩到腳背，一口氣少了3名主力，今天苦吞4連敗。

裕隆今天上半場以45比41領先，第三節投籃突然失去準星，並被達欣打出一波25比2攻勢，儘管靠著林韋翰4分打、洋將史貝斯（Antwan Space）跳投命中追分，但裕隆前三節結束，反倒陷入60比66落後。

達欣決勝節一度握有14分領先優勢，裕隆急起直追，潘冠翰、洋將道森（Eric Dawson）讀秒階段接連靠罰球得分，在倒數34.7秒時將分數追成84比86；裕隆郭昭男犯規，讓梅奧獲得3次罰球機會，趁機追加2分，拉開差距，而林韋翰在最後1.4秒投進三分球，追成只剩1分差，但隨後蘇翊傑2罰中1，達欣最終2分差險勝。

達欣總教練范耿祥表示，面對裕隆今天沒有以完整陣容應戰，達欣有把握機會，原本上半場打完一度擔心球隊得分點太少，所幸下半場球員們有改變心態，並造成對方犯規麻煩，加上林宜輝適時跳出，才能驚險勝出。

范耿祥也稱讚裕隆球員林韋翰，提升了一個檔次，助攻也是讓達欣最頭痛的地方，因此此役有針對林韋翰防守進行防守。

林宜輝表示，比賽關鍵在第三節，球隊防守守得不錯、抄到蠻多球，造成不少快攻上籃機會，他也坦言今天手感還不錯，只是失誤過多。