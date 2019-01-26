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SBL／金酒不敵台啤仍保龍頭 吳俊雄：學當永恆強者

2019-01-26 19:47聯合報 記者劉肇育╱即時報導

本季戰績榜上排名前兩名的金酒台啤隊今天打出激烈拉鋸戰，一路領先的台啤末節遭金酒追平比數，不過關鍵時刻蔣淯安挺身而出連續取分，終場台啤以92：87拿下4連勝，雙方僅剩半場剩差。

金酒與台啤在今天賽前僅有1.5場勝差，且兩隊近期都拉出一波3連勝，今天開賽台啤目前在明星賽票選上暫居人氣王的黃泓瀚就接連在三分線上開砲，加上蔣淯安同樣手感發燙，上半場打完台啤取得11分領先。

不過下半場金酒在佐藍與蘇奕晉領軍下吹起反攻號角，並在第四節一度將戰局扳平，關鍵時刻台啤蔣淯安再度挺身而出，他在第四節拿下個人全場19分中的8分，幫助台啤終場以5分差距險勝。

對於球隊在農曆年前的封關戰擊敗聯盟龍頭，台啤總教練周俊三賽後也肯定球員表現，「要擊敗聯盟排名第1名的球隊並不容易，尤其對方的兩名洋將帶給我們相當大的威脅，反觀我們在比賽最後階段的幾次失誤，展示出我們還有很多需要學習的地方。」

至於金酒雖然輸球，不過仍將穩坐戰績龍頭寶座結束上半季，教練吳俊雄表示，「這是一個接近完美的上半季，讓大家看到我們一直在進步，這樣的戰績對我們來說是種肯定，但相對的我們也要去學習一些傳統強隊，當一個永恆的強者。」

金酒雖然不敵台啤，但仍以戰績龍頭結束上半季。記者劉肇育／攝影
金酒雖然不敵台啤，但仍以戰績龍頭結束上半季。記者劉肇育／攝影
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台啤金酒蔣淯安
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