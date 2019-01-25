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SBL／梅奧5犯提前畢業 達欣不敵台啤

2019-01-25 21:38中央社 台北25日電

台啤隊在首節靠著防守讓達欣隊僅拿下13分。 聯合報系記者劉肇育／攝影
台啤隊在首節靠著防守讓達欣隊僅拿下13分。 聯合報系記者劉肇育／攝影
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超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程今天出戰台灣啤酒，前3節一路落後，洋將梅奧在決勝節時因與裁判爭論犯規後往下丟球，再吞技術犯規，5犯提前畢業，終場達欣以91比112輸球。

SBL農曆年前最後一週賽事，本週繼續在天母體育館進行，台啤剛開賽靠著周伯勳上籃，成力煥、黃泓瀚輪流在外線出手，拉出一波10比0攻勢，反觀達欣首節進攻當機，僅拿下13分，台啤首節即以34比13大幅領先。

達欣洋將梅奧（O.J Mayo）、麥克連（AnthonyMcClain）第2節帶領球隊追分，回敬一波14比0攻勢，一度將比數拉近僅剩11分差，但台啤隨後再度拉開差距，上半場結束仍以61比42領先。

達欣第3節持續搶分，追成69比80，決勝節倒數7分30秒時，梅奧在與裁判爭論犯規判決後，往下丟球，再吞技術犯規、提前5犯畢業，僅剩麥克連撐場，達欣最終無力追趕，以91比112吞敗。

台啤洋將愛德（Seskus Edvinas）拿下全隊最多22分，另有6籃板、3助攻，而蔣淯安以及上週短暫陷入低潮的成力煥同樣進帳16分，助台啤收下3連勝。

台啤總教練周俊三表示，今天賽前特別針對上一場得分較多的林宜輝、梅奧進行防守布局，加上球隊多次成功抄球，造就不少快攻機會，得分也較為容易。

達欣陷入2連敗，總教練范耿祥坦言，首節單洋將策略效果不佳，造成比數被拉開，球員其實都很拚，是教練團的責任。

除了今天決勝節梅奧對裁判吹哨尺度有意見外，陣中蘇翊傑在比賽尾聲也因不滿判決，踹場邊看板，同樣也吞下技術犯規，不過范耿祥認為，裁判此役吹哨尺度，沒有到左右比賽的程度，希望球員要稍微控制自身情緒，「回去好好反省，為什麼打不順，要一直去找裁判，裁判不給時，反而我們自己亂了手腳」。

達欣台啤范耿祥
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