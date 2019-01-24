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SBL／本周換洋將 裕隆、台銀仍輸

2019-01-24 23:44聯合報 記者劉肇育／台北報導

金酒隊洋將佐藍（左）飛身扣籃，遭台銀隊張博勝阻擋犯規。 記者侯永全／攝影
金酒隊洋將佐藍（左）飛身扣籃，遭台銀隊張博勝阻擋犯規。 記者侯永全／攝影
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第十六季超級籃球聯賽本周在天母舉行農曆年前封關戰，裕隆、台銀隊都進行洋將戰力更動，希望能在年前結束連敗，不過裕隆在傷兵問題未解決的情況下，以八十三比八十九不敵璞園隊，苦吞三連敗，台銀隊也在與金酒隊之戰下半場遭逆轉。

璞園隊林金榜在裕隆隊林力仁防守下，將球傳給隊友。 記者侯永全／攝影
璞園隊林金榜在裕隆隊林力仁防守下，將球傳給隊友。 記者侯永全／攝影
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裕隆上周日決定換洋將，讓背傷不斷復發的桑尼離台接受治療，並找來剛遭到台銀釋出的史貝斯救火，在轉披裕隆戰袍的首場比賽，史貝斯雖繳出全隊最高的廿二分，但裕隆在射手呂政儒因腳踝扭傷缺陣的情況下，全隊僅有三人得分達雙位數，終場以六分差吞敗。

璞園隊洋將強森（左）攻下全場最高的23分。 記者侯永全／攝影
璞園隊洋將強森（左）攻下全場最高的23分。 記者侯永全／攝影
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裕隆教練李啟億指出，史貝斯雖然首戰表現超出預期，但球隊仍希望在年後找回桑尼，「因為他有固定看診的醫師，所以我們先讓他去治療，回來的可能性很高，他也很喜歡我們球隊。」

金酒隊洋將夏普拿下全場最高的27分。 記者侯永全／攝影
金酒隊洋將夏普拿下全場最高的27分。 記者侯永全／攝影
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至於台銀在釋出史貝斯後找來泰勒回鍋，昨天出戰龍頭金酒，台銀首節一度領先達十二分，泰勒上半場進帳十六分，但台銀在第三節進攻熄火，單節被拉出十三比卅一的攻勢，雖末節靠張博勝、泰勒與陳昱瑞的三分球一度追到三分差，但終場仍以九十一比九十四吞敗。

金酒隊張容軒（左）在台銀隊林任鴻防守下切入得分。 記者侯永全／攝影
金酒隊張容軒（左）在台銀隊林任鴻防守下切入得分。 記者侯永全／攝影
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泰勒相隔六周再度回鍋台銀，首戰表現讓教練韋陳明給予高度評價，「他是一個經驗非常好的球員，很了解台銀的隊形，傳球到位，願意分享，我很滿意他的表現，今天第三節的當機問題也不在他，可能是球員求勝心切導致。」

SBL
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