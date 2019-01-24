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SBL／讚史貝斯表現不差 裕隆仍盼桑尼年後歸隊

2019-01-24 20:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

史貝斯（右）加入裕隆的首場比賽雖然攻守都有所表現，但球隊仍苦吞3連敗。記者侯永全...
史貝斯（右）加入裕隆的首場比賽雖然攻守都有所表現，但球隊仍苦吞3連敗。記者侯永全／攝影
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裕隆本周在洋將桑尼因背傷離台治療的情況下，改登錄甫遭台銀釋出的史貝斯救火，雖然史貝斯在轉披裕隆戰袍後的首戰就有22分10籃板表現，但球隊仍是苦吞3連敗，而裕隆教練李啟億也表示，如桑尼恢復狀況許可，仍希望他能在年後回鍋。

桑尼月初背部舊傷復發後一路打打停停，上周歸隊後雖然個人表現不差，不過受到背傷限制及教練團的刻意保護下，平均出賽僅約26分鐘，球隊也苦吞2連敗，而裕隆球團也在上周日決定先讓桑尼離台治療背傷，並找來史貝斯救火。

在今天出戰璞園的比賽中，雖然史貝斯拿下全隊最高的22分，但大多為個人單打或是外線投射，顯然還無法融入裕隆體系，在球隊苦吞3連敗後，教練李啟億說：「他今天表現是不錯的，剛好我們也能利用這個機會做不同陣容搭配測試，從這一場來看他的表現是比預期好的。」

不過李啟億也透露，桑尼在年後歸隊的可能性仍舊相當高，不過前提是背傷狀況能好轉，「因為他有固定看診的醫師，所以我們就先讓他回去治療，他回來的可能性很高，他也很喜歡我們球隊。」

史貝斯則表示，在本周遭台銀釋出後很開心能隨即獲得裕隆邀請，他也稱讚裕隆擁有很棒的教練團與球員，「今天只是我跟隨球隊的第一場比賽，我還在學習與試著融入其中，希望周六的比賽能夠有更好的表現。」

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