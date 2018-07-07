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確定落腳東南密蘇里大學 高國豪：放心了

2018-07-07 21:07中央社 台北7日電

高國豪，HBL兩屆MVP，曾被喻為「史上最強高中生」。 圖╱聯合報系資料照片
高國豪，HBL兩屆MVP，曾被喻為「史上最強高中生」。 圖╱聯合報系資料照片
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經過兩個多月漫長等待，今天終於傳來好消息，NCAA一級的美國東南密蘇里大學今發信來台確認高國豪入學資格沒有問題，他受訪時說：「我終於可以放心了。」

被譽為史上最強高中生的高國豪，就讀松山高中時期3年內幫助學校奪得2座高中籃球聯賽（HBL）冠軍，並囊括2次冠軍賽MVP，去年畢業後就屬意東南密蘇里大學，不料考試卻差10分無法入學，他決定先前往馬紹爾鎮社區學院就讀，今年再申請轉學。

幫忙處理高國豪赴美事宜的林富美透露，今天總算收到來自美國校方通知，確認高國豪可以入學，新學期開學時間將在8月13日，不過校方在7月10日將開設第2期暑期課程，他們希望高國豪可以提前入學適應新環境。

高國豪坦言，今年從5月開始就一直在處理學校的事情，整顆心七上八下，也沒辦法專心去做其他事，如今學校終於確定，讓他可以放下心中大石頭，但要提前入學，就代表他將被迫錯過今年瓊斯盃

「這感覺很複雜，搞定學校的事很棒、很開心，但不能打瓊斯盃讓我很失望。」高國豪透露，很想披上中華隊戰袍在瓊斯盃亮相，也想多待在台灣，多陪陪家人，沒想到一天內計畫大轉彎，「我覺得很可惜，但也沒辦法。」

高國豪坦言，在情感上，他希望開學再飛往美國，若回到現實面，他擔心課業壓力太大，開學再去會跟不上，因此只要選課等手續來得及，他仍會在近日飛往美國提前入學就讀。

高國豪瓊斯盃松山高中

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