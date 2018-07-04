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籃球／訓練營指導小朋友 楊敬敏：有充電的感覺

2018-07-04 22:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

由林志傑、田壘曾文鼎、陳世念、楊敬敏5位籃球明星聯手舉辦的「2018 Be Heroes 未來英雄籃球訓練營」今年首度前進台中，剛結束世界盃男籃亞洲區資格賽的楊敬敏表示：「每年回饋台灣基層籃球是我們覺得最重要的事情，指導這些不管是什麼都還不太懂、只是覺得好玩的小朋友，或是想要精進變強的籃球隊員，看到他們眼中對籃球的熱情與喜愛，某方面來說反而是我們有充電的感覺。」

「Be Heroes 未來英雄籃球訓練營」分歡樂英雄與超級英雄兩組，上午歡樂英雄是8-14歲年紀較小的學員，楊敬敏說：「小朋友也許動作不紮實愛玩，所以我們透過不同的比賽與遊戲讓他們覺得有趣。」陳世念分享他負責防守腳步這站的小撇步，「如果只是按表操課他們就會興致缺缺，因此讓他們分成小組對抗，能讓他們不知不覺中要求自己做的更快更好，而且透過比賽還能培養團隊默契與運動家精神。」

負責指導切入的曾文鼎很強調隊員之間必須要互相打氣，他的分站不時就會聽到他帶動整組學員大聲鼓掌，甚至會用激將法：「你們鼓掌不夠大聲，不夠給力，難怪隊員灌籃灌不到。」曾文鼎也提到，不僅是籃球技巧，更重要的團隊合作與運動家精神，這更是他們希望在短短兩天時間內能帶給學員的。

田壘雖然四月開刀後仍舊在復原中，但依舊沒有缺席未來英雄訓練營的教學工作，其實一整天從早到晚的教學對他來說有點吃力，但為了不讓學員失望，他仍舊從早到晚沒有缺席任何一堂訓練，認真教學的田壘在有冷氣的體育館裡依舊滿頭大汗，甚至連上衣都幾乎全濕，「其實我也不一定要走位防守他們，但看著他們投籃我就會想再激勵或幫助刺激他們一下，就會忍不住伸手移位蓋一下他們。」

「2018 Be Heroes未來英雄籃球訓練營」接下來還有7月6到8日台北場，同樣分為「歡樂英雄組」與「超級英雄組」，歡樂英雄組歡迎所有喜愛籃球、想學習紮實的基本與個人技巧，8-15歲的學員報名；超級英雄組則需具備籃球基礎，並有5對5全場實戰經驗、13-22歲的學員報名。

「2018 Be Heroes未來英雄籃球訓練營」台中站圓滿落幕。圖／展逸國際行...
「2018 Be Heroes未來英雄籃球訓練營」台中站圓滿落幕。圖／展逸國際行銷提供
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曾文鼎楊敬敏田壘

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