世男籃資格賽／對日大輸 周俊三:向所有球迷致歉

2018-07-02 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華男籃隊在世男籃資格賽慘敗給日本隊，遭淘汰出局，賽後球員落寞離場。記者侯永全／攝影 分享 facebook 攸關世界盃男籃亞洲區資格賽晉級門票，中華隊今晚在和平籃球館面對戰績同為1勝4負的日本隊，從第一節就開始崩盤，擋不住日本「雙塔」費澤克斯與八村塁，讓日本隊以超過6成的投籃命中率，一路壓著中華隊打，最終日本就以108：68獲勝，搶下B組最後一張晉級下一輪門票。

這場比賽中華隊以40分慘敗給日本，也改寫2017年亞洲盃時以49：87慘敗給日本隊的紀錄，也讓中華隊總教練周俊三在賽後記者會一開始，就向所有籃球迷致歉，「首先我要向所有籃球迷致歉，最大責任是總教練沒有把球員的特長發揮出來，球員已經很努力了，輸球總教練責無旁貸。」

上一場中華隊在客場以1分險勝日本，今天卻以40分慘敗，周俊三認為，最大的原因在於日本找來費澤克斯與八村塁這兩位長人，對日本隊整體實力是提升的，「老實說，Q（戴維斯）的身體狀況不是很好，當然這不是最大的原因，不過之後中華隊的組訓都還要再想辦法找出最佳陣容才行。」

周俊三指出，這場比賽中華隊在團隊作戰沒有做得很透徹，特別是在防守上面，團隊協防上並沒有做得很透徹，「我們雖然成功阻止八村壘的轉換快攻，卻完全擋不住費澤卡斯。」

之後中華隊還有瓊斯盃及雅加達亞運兩個國際賽，對於中華隊組訓方向，周俊三表示，之後會將重心擺在8月的亞運，「瓊斯盃可能會多給年輕球員機會，亞運的部分，資深球員的陣容可能會再做出調整，部分球員階段性任務已經達成，這部分我們會去重新思考。」