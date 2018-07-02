世男籃資格賽／中華攻守不濟 半場28:47日本

2018-07-02 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



劉錚上籃。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

《賽況報導》

中華隊先發─陳盈駿(9)、戴維斯(50)、劉錚(5)、曾文鼎(76)、楊敬敏(6)。

日本隊先發─尼克·費澤克斯(22)、八村塁(23)、比江島慎(6)、田中大貴(24)、富樫勇樹(2)。

第一節 中華 15 : 27 日本

日本隊歸化洋將費澤克斯，一上場就取得4分領先後，中華隊才由劉錚開張，日本狂吃中華隊禁區，開賽一度以20:4領先中華，處於挨打局面。此時中華隊發動反攻，胡瓏貿替補上場後建功，終場1分半追至13:23，日本仍維持攻勢，結束首節中華以15:27落後日本。

第二節 中華 28 : 47 日本

中華隊陷入攻防困境之中，尤其費澤克斯攻勢，令中華隊難以抵擋，一度以19:36落後。「新台灣人」戴維斯無法守住日本攻勢，中華一路陷入兩位數落後之中，最大差距18分，苦苦追趕。半場結束，中華以28：47落後。中華隊本節只攻進12分，未有球員得分破兩位數，呂政儒得7分最多，日本費澤克斯18分、9籃板居冠。

戴維斯(中)對抗日本費澤克斯。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

《賽前報導》

世界盃男籃亞洲區資格賽第一階段前5戰打完，中華隊與日本隊戰績同為1勝4負，若要晉級第二階段，今天晚上7時在和平籃球館之戰，中華隊非贏不可。

上一戰對上菲律賓隊之役，中華隊以22分慘敗，加上日本隊以1分差險勝澳洲隊，也讓中華隊與日本隊打完前5戰戰績同為1勝4負，今晚的比賽，獲勝的球隊將收下最後一張晉級門票。

中華隊對日之戰12人名單分別為陳盈駿、彭俊諺、胡瓏貿、楊敬敏、周儀翔、劉錚、呂政儒、簡浩、周柏臣、陳冠全、曾文鼎和戴維斯。其中彭俊諺、胡瓏貿取代對菲律賓之戰的蘇翊傑、蔣淯安二人。

日本隊名單為：富樫勇樹、辻直人、比江島慎、篠山竜青、太田敦也、宇都直輝、竹內讓次、馬場雄大、尼克·費澤克斯、八村塁、田中大貴、古川孝敏。必須注意費澤克斯與八村塁「雙塔」，這兩人是他們打敗澳洲的功臣。