世男籃資格賽／失誤誤事 中華隊71：93不敵菲律賓

2018-06-29 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊今晚在主場迎戰菲律賓隊，中華隊在整場失誤高達22次的情況下，雖然首節打完取得領先，卻先盛後衰，以71：93不敵菲律賓，而另一邊開打的日本與澳洲隊之戰，最終由日本以79：78獲勝，與中華隊同為1勝4敗的戰績，7月2日中華與日本之戰兩隊將一決勝負，搶下最後一席晉級資格。

這次世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊前4戰打完取得1勝3敗的成績，只要今天能在主場擊敗菲律賓，同時間的日本、澳洲之戰，日本落敗的話，中華隊就能以分組前3名的成績提前晉級下一輪賽事。

這次中華隊對上菲律賓的12人名單有CBA球星曾文鼎、楊敬敏、劉錚、周儀翔、陳盈駿，SBL球員呂政儒、簡浩、周柏臣、蔣淯安、陳冠全與「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）。

在「全藍主場」的加持下，中華隊開賽就展開強烈進攻企圖心，隊長楊敬敏開賽就連得5分帶領下，個人單節獨拿7分，幫助中華隊第一節結束取得19：16領先。

次節中華隊在「男模」呂政儒連續3顆三分球帶領下，率隊打出8：2攻勢，一度領先9分，不過之後中華隊發生過多失誤，逐漸讓菲律賓追上，菲律賓打出20：6攻勢，半場結束中華隊反倒以37：44落後，上半場中華隊團隊就出現13次失誤，反觀菲律賓僅有4次失誤。

易籃後，戴維斯雙手暴扣，個人連得4分，一度幫助中華隊拉近至3分落後，但仍守不住菲律賓猛攻，打出16：6攻勢取得15分領先，不過中華隊不放棄希望，靠著「澎澎」陳冠全單節獨拿9分、戴維斯11分，將分差縮小至個位數，三節打完中華隊以60：68落後。

決勝節中華隊仍一路苦追，但還是守不住菲律賓強烈攻勢，只能眼看菲律賓再將領先擴大至雙位數，最終中華隊就以22分差落敗，加上日本擊敗澳洲，7月2日與日本之戰，獲勝就能搶下最後一席晉級資格。

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊在主場迎戰菲律賓隊，中華隊呂政儒（右）半場獨得10分。記者余承翰／攝影 分享 facebook

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊在主場迎戰菲律賓隊，球迷身穿藍衣揮舞國旗加油。記者余承翰／攝影 分享 facebook

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊在主場迎戰菲律賓隊，中華隊陳盈駿（左）上籃時遭到貼身防守。記者余承翰／攝影 分享 facebook

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊在主場迎戰菲律賓隊，中華隊戴維斯（後）在籃下放進兩分。記者余承翰／攝影 分享 facebook