佛光盃／第8屆大學籃球邀請賽 高雄巨蛋登場

2018-06-29 19:36 中央社 高雄29日電



二0一八佛光盃大學籃球邀請賽將於七月二日至八日在高雄巨蛋登場，共有來自美、法、加、日本、澳、馬、菲以及大陸等國家十四支隊伍，將與台灣佛大、世新、國體大、健行四隊展開競技，比賽規模、強度再創歷年紀錄，也讓本屆賽事更是精彩可期。 中央社 分享 facebook

2018佛光盃大學籃球邀請賽預定7月2日高雄巨蛋登場，今年邁入第8屆，參賽隊伍逐年增加，將有18支隊伍參賽競技，盛況可期，主辦單位今天邀請民眾支持在地優質賽事及台灣籃球。

這項籃球邀請賽由教育部指導，高雄市政府、佛光大學主辦，賽事競技將進行7天。主辦單位表示，佛光盃自2013年移師高雄、2014年增加男子組、2015年男子組由6隊增至8隊；在高雄巨蛋賽事創下單日超過萬人觀賽記錄，已是國內籃壇年度重要盛事之一。

主辦單位表示，這屆規模、強度再創賽事紀錄，有橫跨歐、亞、美、大洋洲等4大洲，來自全球14座城市、18支隊伍共襄盛舉。

主辦單位解釋，佛光盃特色之一是隊伍來自全球各洲，將不同打法齊聚一堂，除實力相當外，更有不同球風的對決，美式的力量哲學、菲式的華麗球風、日式的快速打法等，還有近年發展多元的台灣球隊，加上加拿大、法國、中國大陸等各有不同風格，今年更加入澳洲球隊。

佛光盃起因於多年前佛光山星雲大師的一句「我們來提供一個平台」而促成，賽事愈辦愈盛大，各校球隊參與意願愈來愈強，每年打得精彩，是因以區域鎖定對象球隊進行戰力分析，再依照狀況進行邀請，目的就是希望每場比賽都能勢均力敵，呈現高度張力的賽事。

主辦單位說，人間衛視、智林體育台、FOX體育台將為佛光盃賽事提供服務，準決賽、決賽將全程電視直播。民眾可於高雄巨蛋博愛入口服務台免費索票入場，支持在地優質賽事及台灣籃球。