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籃球／慶35周年 運動腕錶首辦鬥牛賽

2018-06-14 15:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

首屆「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」暑假登場。 圖／G-SHOCK...
首屆「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」暑假登場。 圖／G-SHOCK提供
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今年歡慶品牌35周年的運動腕錶品牌G-SHOCK，將品牌的強悍精神和街頭潮流結合運動，將在暑假舉辦首屆「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」，除免報名費外更備有高額獎金，邀請籃球愛好者決戰街頭。

「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」共分為高中男子組與公開男子組，並於台北4個戶外指標球場舉行預賽。

預賽日期與球場分別為7月14日台大新生南路籃球場、7月21日板橋第二體育場籃球場、7月28日天母運動公園籃球場，以及8月4日台科大戶外籃球場。

每站各組共8隊優勝隊伍可晉級於8月底所舉辦的「榮耀之夜」4強決賽，其中各組冠軍隊伍將可獲贈新台幣2萬元與G-SHOCK GMW-B5000D-1腕錶，並有機會成為G-SHOCK STORE TAIPEI的櫥窗人物；而亞軍與季軍各可分別獲贈獎金新台幣1萬5仟元、新台幣1萬元和G-SHOCK新款手錶。

最終「榮耀之夜」決賽將打造成街頭派對，除精彩的3x3籃球決賽外，更將融合DJ音樂、動感街舞、塗鴉藝術等街頭文化，並力邀神秘魔王球星蒞臨，完美融合各項街頭文化與運動，打造絕無僅有的街頭籃球盛事。

「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」賽事採網路報名，即日起至7月8日止。

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