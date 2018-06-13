周杰倫打造JYB聯盟 開啟3對3籃球新樂章

2018-06-13 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



台灣音樂才子「周董」周杰倫酷愛打籃球，一首「鬥牛」更是成為籃球場上常備的背景音樂。6月12日，由周杰倫牽頭創立的JYB聯盟（取名自「就要Battle」）成立記者會在北京舉行，宣布國內又一個「三對三籃球聯盟」的隆重誕生！

周杰倫以自身音樂感召力結合籃球運動，搭造出富有魅力的全新三對三籃球賽。談起自己的籃球情結，周杰倫說，JYB聯盟深知籃球與音樂一樣，是可以串起華人與全球交流的共同語言，是一個跨越文化、表達自我的絕佳平台；並喊出「就要Battle」的聯盟口號，邀請籃球愛好者來一較高下！

JYB聯盟由周杰倫、寶悍運動平台、天貓出口共同發起，將籃球與音樂、娛樂相結合，以挖掘民間籃球好手為主要目標，並聯合「鬥到底」賽事、「這就是灌籃」節目進行選手海選，致力於為草根籃球愛好者搭造專屬的競技平台，打造進階的榮耀之路。其中，「鬥到底」賽事將設立台灣賽區，賽區冠軍將直通「鬥到底」決賽，爭奪百萬獎金，為兩岸籃球愛好者提供更好的發展道路。

JYB聯盟成立記者會12日在北京諾金酒店舉行，整個會場被動感光效包圍，科技感十足。聯盟共同發起人周杰倫、寶悍運動平台總經理張運智、天貓平台營運事業部總裁家洛（劉博）、眾輝體育董事長陸浩、中國籃協三人籃球部尹喆等出席記者會。

JYB聯盟的共同發起人、眾輝體育董事長陸浩表示，作為籃球人，永遠保持對籃球的熱忱與情懷，眾輝體育深耕籃球領域十餘年，深知基層對籃球發展有重要推動作用，將全力支援JYB聯盟和3v3的發展。

今年，JYB聯盟將吸收八支球隊展開首屆三對三聯盟示範賽，分別來自鬥到底三對三城市爭霸賽和優酷「這就是灌籃」節目。八支隊伍逐鹿賽場，冠軍將問鼎人民幣100萬賽事獎金。

周杰倫和眾嘉賓接力眾多籃球愛好者的傳球，擲出帥氣一球，宣布JYB聯盟正式成立！之後，鬥到底三對三城市爭霸賽與「這！就是灌籃」的前四強隊伍將連袂CBA明星、BIG 3明星隊奉上慈善表演賽，賽事盈餘收入也將捐贈給到中國籃球三對三發展計畫。

現場上，BIG 3聯盟發起人、美國知名說唱歌手Ice Cube，以及有「滑翔機」之稱的前美國NBA運動員Clyde Drexler也蒞臨現場，並進入直播間和觀眾交流關於三人籃球以及發展職業賽事的心得。