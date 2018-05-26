JHBL／為籌出國比賽經費 員山國中女籃上街頭義賣魚丸

2018-05-26 20:15 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



員山國中女籃隊上街頭義賣，籌出國比賽經費。 擷圖自員山國中女籃隊網站 分享 facebook 教練：「我好想打籃球…」，除了想打籃球之外，也想去挑戰世界。

今年宜蘭縣員山國中女籃隊再次獲得全國甲組第四名的亮眼成績，暑假將受邀參加美國內華達州所舉辦的世界青少年籃球分齡錦標賽，希望「飛向世界、實踐夢想」。

員山國中女孩們每日辛苦努力的練習，除學習卓越的籃球技能與培養良好的運動態度外，也獲得在籃球聯賽中的優異成績。去年宜蘭縣南澳國小曾受邀到芬蘭比賽，拿下非常耀眼的成績，名揚海外。所以此次員山國中女籃也希期望藉由今年堅強的實力來挑戰世界籃球，畢竟能夠出國去跟來自世界各國的籃球好手切磋球技是一件多麼難得的事。

由於所需經費高達200萬元，除向政府相關部門爭取經費外，離成行目標金額尚有一段差距，所以學校、球隊家長與球員們發起義賣活動，希望社會大眾能幫助這群熱愛籃球的孩子們完成夢想，有機會為國爭光。

這次的義賣活動，是這些小球員希望靠著自己的雙手，賣出這一包包意義非凡的魚丸，來籌募經費減輕家長的負擔。也希望透過義賣，讓小朋友知道每一分錢、每一分辛勞都是完成夢想最大的力量。更希望能再度透過各界強大的力量，幫助這群天天在球場揮灑汗水、努力上進的宜蘭囝仔能夠飛出台灣，站在國際舞台上與來自世界各國的球員相互較勁，用她們最愛的籃球為台灣爭取榮耀，讓世界看見宜蘭、看見台灣。

義賣日期：

5/26（周六）5/27（周日）

6/2(周六）6/3（周日）

義賣時間：

從上午10時至下午4時止。

也可在網路訂購