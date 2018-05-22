籃球／赴美目標挑戰NCAA 高國豪被矮將激到

2018-05-22 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



高國豪出席NIKE Skills Academy 訓練營。記者／侯永全攝影 分享 facebook 好久不見的旅美籃球好手高國豪，22日現身NIKE Skills Academy 訓練營，從國內「最強高中生」，赴美後一切歸零，隊友、對手的勁爆體能也讓初來乍到的高國豪驚訝，不過他仍打出成績，自認過去一年進步最多的還是語言，接下來的目標是繼續拚上NCAA。

畢業自HBL松山高中，高國豪在去年進入美國馬紹爾鎮社區學院（Marshalltown Community College）就讀，在球場表現不俗，12月曾獲選該聯盟單月最佳球員，這個月才結束第一個學期返台。

高國豪表示，在國外進步最多的還是語言，「前幾年訓練營，國外教練想教我，但我沒辦法跟他們溝通。現在遇到外國教練都可以稍微聊一下。」

語言沒有捷徑，高國豪說：「我的室友是挪威人，隊友同學也全是外國人，只能用英文溝通，逼著自己去學好。」

最初進入球隊，隊友、對手的體能勁爆，幸好沒有震撼教育，卻留下深刻印象，高國豪分享道，「隨便就是灌籃，比賽對手一個比我矮的，單場拿下36分。重頭開始去學習、吸收，也去適應國外不同的風格和位置。不敢、不會就去學。」

高國豪目標是挑戰NCAA，積極和球隊接觸。恩師黃萬隆看到高國豪的成長，到了異地學習如何跟隊友配合是他的課題，一切從零開始，「身體、心態、英文、視野都進步，但要打得更聰明。」 吳永盛出席NIKE Skills Academy 訓練營。記者／侯永全攝影 分享 facebook

NIKE辦訓練營 快艇球員發展總監看好台球員

【中央社／台北22日電】

在NIKE訓練營指導高國豪、吳永盛、林庭謙等人的NBA快艇隊球員發展總監塞維恩斯今天表示，他對台灣球員的水準感到驚艷，訓練營中更有3、4人，是他想帶回美國訓練的。

2018 NIKE SKILLS ACADEMY訓練營今天持續在新北市泰山體育館進行，美國職籃（NBA）洛杉磯快艇隊的球員發展總監塞維恩斯（Dave Severns）與黃萬隆、許時清、楊哲宜等教練，在訓練營中共同指導高國豪、吳永盛、林庭謙、丁聖儒、陳振傑、王律翔、陳又瑋、謝亞軒、王柏智、陳范柏彥、張鎮衙、曾祥鈞、吳沛嘉等台灣年輕選手。

談到訓練營進行兩週來的心得，塞維恩斯表示，他對台灣球員的天賦、水準感到非常驚艷，並認為這些選手大部分都能在美國的大學球隊生存，因為他們都非常受教、態度非常好、訓練時非常賣力，在訓練營中也總會設法達到教練的要求，「我希望他們能在訓練營中學到積極的態度，知道自己在比賽中要做什麼，並設法成為一個好的隊友。」

塞維恩斯表示，這次訓練營中已經有幾名球員在美國的大學打球，這是他十分樂見的，「另外還有3、4個球員是我希望能帶回美國的，相信經過調教，他們在美國可以成為非常好的球員」，所以希望明年可以看到，有更多台灣選手到美國打球。

塞維恩斯提到，台灣球員若想到美國發展，首要的條件是要把英文練好，其次是尋求黃萬隆等具經驗的人幫忙，若暫無赴美機會，也可以在台灣先把身價打出來再設法赴美。

黃萬隆表示，他與塞維恩斯認識至少10年，塞維恩斯教的不只是技術層面的東西，他更會指導球員「如何打籃球」，也就是讓球員懂得如何在沒有球權的時候保持好自己的進攻空間，或是協助隊友得到出手空檔，甚至練習目前NBA在用的訓練概念、方法，相信這次訓練營對大家來說是很好的學習機會。