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籃球／中華男籃史上首位 謝玉娟任中華白教練

2018-05-21 23:32聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中華男籃21日晚間於台啤球場召開選訓會議，決議瓊斯盃中華白隊總教練由義守大學教頭謝玉娟出任，「小娟姐」將成為史上首位接掌中華男籃國家隊兵符的女教頭。

世界盃男籃中華隊21日開訓，晚間同時召開會議，決定瓊斯盃中華白隊教練人選。籃協副秘書長李雲翔表示，中華白隊總教練將義守教頭謝玉娟接掌。謝玉娟今年率領義守奪得UBA季軍，創下隊史新猷，同時身兼HBL三民家商總教練。

謝玉娟2013年曾任U16亞青男籃主帥，接掌中華男籃白隊兵符將是我國女性教練史上頭一遭。

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