籃球／義守教練謝玉娟 接掌中華白隊兵符

2018-05-21 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華籃球協會21日晚間於台啤球場召開選訓會議，決議瓊斯盃中華白隊總教練由義守大學教頭謝玉娟出任，「小娟姐」將成為史上首位接掌中華男籃國家隊兵符的女教頭。

世界盃資格賽中華男籃隊21日開訓，中華籃協晚間同時召開會議，決定瓊斯盃中華白隊教練人選。中華籃協副秘書長李雲翔表示，中華白隊總教練將義守教頭謝玉娟接掌。謝玉娟今年率領義守奪得UBA季軍，創下隊史新猷，同時身兼HBL三民家商總教練。

謝玉娟2013年曾任U16亞青男籃主帥，接掌中華男籃白隊兵符將是我國女性教練史上頭一遭。