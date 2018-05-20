籃球經典賽／撞倒偶像 陳盈駿要向陳信安道歉

2018-05-20 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「2018 BE HEROES經典再現籃球賽」今天吸引超過6500名球迷齊聚彰化縣立體育館，黃金世代和未來之星隊成員也「來真的」，唯一的退役球員陳信安下半場兩度被撞倒在地，讓他大喊對手撞人。

其中一次「始作俑者」是逐漸接下中華隊主控的陳盈駿，他透露小時候打球的偶像就是永遠的「台灣飛人」陳信安，「我小時候時，他啟發我非常大，帶給我很大鼓勵，曾經挑戰過籃球最高殿堂。」

不過雖是幼時最景仰的球員，連兩年有機會在經典賽碰交手，陳盈駿也不因對手是學長而畏懼，照樣認真打；他賽後記者會笑說，之後會去和學長道歉，「信安哥應該也有演了一下。」

4年前宣布退休的陳信安，體態依舊保持良好，他提到這次和陳盈駿的對位也是經驗傳承的一部分，「當然大家都很喜歡看進攻，但我覺得防守的站位才是贏得勝利的關鍵。」

聽聞陳盈駿要向他道歉，陳信安擺擺手直說不需要，不過他仍開玩笑補了一句：「所以那球是撞人吧？幫我寫喔。」