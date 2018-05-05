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反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

SBL／擺脫傷病打出代表年 張宗憲最滿意出賽數

2018-05-05 15:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

富邦勇士張宗憲擔任健身房一日店長。記者劉肇育／攝影
富邦勇士張宗憲擔任健身房一日店長。記者劉肇育／攝影
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雖然無法幫助球隊拿下總冠軍，但富邦勇士「台灣噴射機」張宗憲本賽季擺脫傷病表現大躍進，並獲得年度第一隊肯定，在今天前往Anytime Fitness信義安和店擔任一日店長時，張宗憲坦言本季能夠僅缺陣兩場對他來說是相當大的收穫，季後他也會先放空一段時間享受假期，再為新賽季做準備。

張宗憲在第十四季SBL選秀會上以狀元身分被金酒選入後隨即被交易到富邦，不過生涯第一個SBL賽季卻因為傷勢問題調整並不理想，僅留下例行賽出賽10場，平均4.3分的數據。

不過本季他走出傷病陰影，不但例行賽僅缺席兩場，數據還大幅提升到平均15.5分4.3籃板3.1助攻，首度獲得年度第一隊肯定，日前與璞園的冠軍賽第5戰，他更在洋將賽勒缺陣的情況下為球隊投進致勝三分球，將雙方戰線延長到第六戰。

雖然最終未能幫助富邦奪冠，讓張宗憲直言留下遺憾，但他強調不會難過太久，隨即要為新賽季做準備：「今年跟第一年相比進步最多的地方就是只缺陣兩場，不過也是因為第一年沒有太多表現機會，加上季前開刀把傷勢都處理好，讓我能更無後顧之憂的面對這個賽季。」

對於富邦本季在開季整合不順的情況下，最終卻一路晉級冠軍賽，張宗憲也直言不可思議：「其實今年我們一路走來都是跌跌撞撞，現在想想，還真不知道我們是怎麼打進冠軍賽的，不過可以肯定的是，經過今年的磨合後，明年我們肯定會更好。」

平時就相當注重重量訓練的張宗憲，在今天擔任健身房一日店長時也表示，平時就會與女友一同到健身房運動：「不過她一開始不太喜歡運動，但希望她能夠更健康，就把她一起帶來，這應該算是我的功勞。」

張宗憲富邦勇士SBL
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