SBL／台啤暫停周伯勳一切活動 靜候司法調查

2018-05-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台啤針對周伯勳性侵事件發生明，將全面暫停周伯勳所有活動及賽程，等待司法調查。 聯合報系資料照 分享 facebook

台灣菸酒公司今天做出回應，儘管周伯勳目前正在司法程序中，會要求高度檢視台啤籃球隊的管理，今天起全面暫停周伯勳所有活動及賽程，靜候司法調查。

台灣菸酒公司還表示，台啤籃球隊員委任契約載明，球員若有違反公共秩序或善良風俗行為者，球隊得視情節輕重施以停止出賽或罰款的懲處。

台啤籃球隊是台灣菸酒公司每年投入相當經費捐助台灣啤酒籃球協會所成立的球隊，球隊與球員簽訂委任契約，內容除規範球員成績表現、球員義務及行為，同時在終止契約事由也載明，球員不得有違反球隊形象或聲譽的行為，更嚴禁球員有重大違紀等或其他違反公共秩序或善良風俗的行為。