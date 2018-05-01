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NIKE巔峰賽／連摘2冠 陳范柏彥高中寫開心結局

2018-05-01 04:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

高中生涯最後一年雖沒能如願在HBL登頂，能仁家商的高三成員陳范柏彥和谷毛唯嘉，昨天率隊以65：60擊敗清華附中，成為首屆NIKE高中籃球巔峰賽冠軍，也算是為高中畫下完美句點。

「非常開心，幫自己也幫教練、球隊和支持我們的人，圓一個夢。」攻下18分的陳范柏彥提到，這次是教頭林正明第一次剪籃網，高中生涯最終戰幫助教頭在奧運場館享受殊榮，且連同HBL 30周年國際邀請賽在內連奪2冠，「算一個快樂結局吧，幫所有的人圓一個夢。」

陳范柏彥是U16亞青、U17世青賽國手，過往就有挑戰長人經驗，昨天冠軍戰碰高了一截的清華附中完全不畏懼，他笑說遇到高個兒就當磨練，「畢竟出來外面打球，就要想盡辦法讓對手怕自己。」

他也提到，4強賽對手是熟悉的松山，冠軍戰對手卻十分陌生，「一開始就要拚盡全力去打，因為不知道對手實力和習性習慣，教練賽前有說先做好防守，做好籃板，要比昨天（4強賽）更積極。」

獲得MVP的林彥廷提到，在他心中的最有價值球員是陳范柏彥，陳范對此倒是很淡然，「拿到冠軍就夠了，大家都是MVP，冠軍到手了，沒有隊友的幫助也沒這個冠軍！」

能仁此行帶著HBL 30周年決賽的特別版球衣出征北京，唯獨谷毛唯嘉帶成舊版球衣，且是到4強賽才發現；「與眾不同」的他冠軍戰多次切入禁區，展現過去少有的進攻企圖，最終除10分另還抓下8籃板和5助攻、3抄截，繳出全能表現的他滿意說：「圓夢了，讓教練第一次剪籃網。」

能仁高三「三劍客」之一的高承恩，出發北京前左手指骨裂，此行只能當啦啦隊，不過3人大學都將進入健行科大，UBA將繼續攜手。

能仁教頭林正明高舉籃網。 圖／NIKE提供
能仁教頭林正明高舉籃網。 圖／NIKE提供
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能仁教練林正明賽後剪下象徵冠軍的籃網。 圖／NIKE提供
能仁教練林正明賽後剪下象徵冠軍的籃網。 圖／NIKE提供
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陳范柏彥高舉金盃。 圖／NIKE提供
陳范柏彥高舉金盃。 圖／NIKE提供
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冠軍戰同樣攻下18分的陳范柏彥（左）和林彥廷。 圖／NIKE提供
冠軍戰同樣攻下18分的陳范柏彥（左）和林彥廷。 圖／NIKE提供
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陳范柏彥HBL籃網

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