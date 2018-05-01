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聯合報民調／新北支持度…侯友宜45% 蘇貞昌26%

NIKE巔峰賽／飛人身手獲肯定 林彥廷奪MVP

2018-05-01 03:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

4強賽三分球10投7中轟下全場最高27分，能仁家商的花蓮「飛人」林彥廷昨天晚間在首屆NIKE高中籃球巔峰賽冠軍戰再攻下全場最高18分，除助隊以65：60力克地主清華附中，也獲得MVP肯定，收到專屬的MVP限定版名牌耳機。

打進冠軍戰的球隊，每名球員就已獲得一副耳機，林彥廷額外獲得更高檔的白金配色全罩式耳機；賽後拍照他原本酷著一張臉，攝影師一提到他的限定耳機，新科MVP馬上笑開懷。

第一節就獨拿10分的林彥廷提到，比賽後段沒想到自己會是MVP，以為是攻守兩端都表現出色的陳范柏彥，他強調說：「教練有說，MVP是大家的，沒有大家也不會有我這個的機會。」

他前天4強賽外線大爆發，冠軍戰首節又飆進2球，第二節開始就被嚴加看管，之後8分都是靠籃下取分，他坦言難得被守得那麼緊，「他們隊長吧，完全不讓我接球，我可能只是跑在邊線，他就一直把我推到界外。」下半場他還是有找到出手機會，不過外線沒再進帳，他坦言多少還是有些緊張，「沒有被這樣壓迫過，他也比我高，應該和柏彥差不多。」

183公分的林彥廷有驚人爆發力，個頭雖不比有4名超過2公尺長人的清華附中，但賽前大秀灌籃已經帶起一波高潮，比賽中頻頻在清華長人中抓下籃板，讓場邊驚呼連連。

他笑說，賽前熱身時就想到，未來到五棵松的機會也不多，「在奧運場地扣一下，感覺還不賴，也有看到他們在灌，不能輸。」籃板則是態度的展現，「我知道他們高，可能就會很有自信，不卡位，我就衝進去搶。」

他抓下8籃板，其中有5記是進攻籃板，助身高矮一截的能仁在總籃板還以50：48壓過清華附中。

和高三學長的最後聯手畫下完美句點，手拿MVP的林彥廷仍說，還有太多不足，「還不行，暑假要再好好練。」今天同樣攻下18分的陳范柏彥也給學弟建議，要林彥廷多去思考。

「教練給的建議可以好好去聽，要自己去想，他常被教練說忙裡忙外，這可能是他很積極，所以忙裡忙外，這態度是好的，這態度要有，但可以改進。」陳范柏彥說。

林彥廷（中）獲頒首屆NIKE高中籃球巔峰賽MVP。　圖／NIKE提供
林彥廷（中）獲頒首屆NIKE高中籃球巔峰賽MVP。　圖／NIKE提供
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林彥廷（左一）挑戰籃框。　圖／NIKE提供
林彥廷（左一）挑戰籃框。　圖／NIKE提供
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林彥廷（中）冠軍戰攻下全場最高18分。　圖／NIKE提供
林彥廷（中）冠軍戰攻下全場最高18分。　圖／NIKE提供
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林彥廷獲頒首屆NIKE高中籃球巔峰賽MVP。　圖／NIKE提供
林彥廷獲頒首屆NIKE高中籃球巔峰賽MVP。　圖／NIKE提供
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陳范柏彥能仁家商

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