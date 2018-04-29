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NIKE巔峰賽／外線十投七中 能仁林彥廷給自己200分

2018-04-29 23:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NIKE高中籃球巔峰賽的台灣代表松山高中能仁家商，今天晚上4強賽正面碰頭，能仁「飛人」林彥廷首節就飆進3記三分球，全場外線更繳出10投7中的超高命中率，被教頭笑說表現超乎水準，自己也給今晚表現打出「200分」高分。

能仁首節飆進5記外線，打出22：9領先，教頭林正明直說：「今天這麼好的場地，那麼大的球場，出乎預料球員外線水準有發揮。」

第一節能仁就打下勝利基礎，松山下半場在今天壽星馬建豪外線破網後，一度追到7分差，但能仁又接連回敬三分球，最終仍以74：48拿下勝利，和地主清華附中會師明天晚上7點半的冠軍戰。

轟進27分的林彥廷，每次進球都伴隨場邊球迷的驚呼，他笑說其實剛開賽還有點緊張，且練投時命中率也不佳，沒想到開賽愈投愈順，隊友也不吝嗇幫他製造機會。

不只林正明說林彥廷表現超乎水準，主角本人也承認這是水準之上演出；左手指骨裂成傷兵的學長高承恩賽後在休息室扮起記者，詢問學弟給今天表現打幾分，林彥廷給了自己200分的高分，不料卻被高承恩將了一軍。

「怎麼那麼容易滿足？99分啦，差的1分是顏值。」高承恩話一說完，休息室就響起一陣笑聲，氣氛歡樂。

能仁因首戰對手棄賽直接晉級4強，松山則面臨單日兩戰考驗，早上首戰雖擊敗廣州省實中學，卻傷了今年HBL拿下MVP的後衛林勵，他開賽不到3分鐘就傷了左腳，就醫檢查是「瓊斯骨折」，預計回台動刀。

晚上慘敗後，松山教頭黃萬隆關門訓話，沒有出席例行的賽後記者會。

松山本戰以林正16分最佳，馬建豪貢獻2記三分球在內的13分，但全隊外線15投僅3中，和25投12中的能仁成極大反差。

能仁搶下冠軍戰門票。 圖／NIKE提供
能仁搶下冠軍戰門票。 圖／NIKE提供
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能仁「飛人」林彥廷今天三分球10投7中飆進27分。 圖／NIKE提供
能仁「飛人」林彥廷今天三分球10投7中飆進27分。 圖／NIKE提供
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松山高中能仁家商

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