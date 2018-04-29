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SBL冠軍賽／受傷仍想拚 賽勒直呼：我好想打籃球

2018-04-29 23:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

在第4戰與陳冠全對位弄傷右肩膀的洋將賽勒，隔天經過檢查後，確定為右肩關節唇撕裂傷，今天總冠軍賽第6戰雖然有登錄在上場名單中，不過此役他只在最後28秒球隊落後5分時上場，最終球隊以73：78落敗，只能看著璞園隊在新莊體育館拋下屬於勝利的橘色彩帶。

賽勒在總冠軍系列賽第4戰第3節1分29秒與陳冠全的對位，弄傷右肩膀，隨後退場治療，當時富邦總教練許晉哲賽後表示，賽勒的手不能舉起超過90度，隔天接受檢查後，確定是右肩關節唇撕裂傷，他也先打了2針類固醇治療，目前疼痛指數從8分降到6分，今天賽前經過醫療團隊評估，疼痛指數也往下降，也獲得球隊登錄的機會。

不過他只在最後28秒、球隊落後5分的情況下上場，賽後許晉哲透露，賽前賽勒一直表達強烈上場意願，不過他也坦言，如果這場比賽球隊有贏球機會，是絕對不會派賽勒上場，「我們不能冒這個風險，今天贏球的話還有禮拜二的比賽，而我也評估比賽最後階段我們應該是追不回來了，也希望讓他上場、陪伴我們跟全場球迷度過最後的這段時間。」

富邦副領隊陳建州賽後也透露，球隊在賽前都會有個激勵大家的儀式，由總教練許晉哲寫下大家心中的話，賽前賽勒就一直用英文表達「我好想打籃球」，這樣的精神也讓陳建州十分感動，「賽前其實我只鼓勵大家，要把球迷打回來，他們這個系列賽有這樣的表現，我真的以他們為榮。」

不管是SBL還是ABL，看過許多洋將的陳建州，對於賽勒所展現出來的精神也非常意外，「我真的沒有看過一個洋將這麼為團隊的，你也知道他們為了討生活，總是來來去去的，可能在態度上就不是太好，但大G真的很不一樣，最後那28秒讓他上場，就是我們想讓他知道，他永遠和我們在一起。」

賽前富邦總教練寫下激勵球員話語，賽勒賽前強烈表達「我想要打籃球」。圖／陳建州提供
賽前富邦總教練寫下激勵球員話語，賽勒賽前強烈表達「我想要打籃球」。圖／陳建州提供
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許晉哲陳冠全璞園

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