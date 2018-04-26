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2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽4/26開放報名

2018-04-26 21:33聯合新聞網 綜合報導

籃球狂絕不能錯過的2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽將於4月26日開放報名。 主辦...
籃球狂絕不能錯過的2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽將於4月26日開放報名。 主辦單位提供
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去年經國際奧會公布2020年東京奧運將新增深受年輕族群喜愛的3對3籃球賽項目，吸引許多年輕人關注度，而國內知名運動通路品牌摩曼頓所舉辦的「2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽」也即將來襲並於4月26日開放報名，再次引爆全台喜愛鬥牛的籃球魂！今年延續廣受好評的北中南三區預賽並擴大舉辦，號召更多熱愛籃球運動的年輕人一同爭奪王位，成為球場上的天王！

每年令人期待與熱血的三對三籃球賽「摩曼頓天王盃」在前兩年主辦單位的努力下，不斷的精進賽事內容及活動規劃，從首年只有南北王位之爭到去年為中部開闢新戰場，報名人數更再創賽史新高。第三年的「2018摩曼頓天王三對三籃球賽」除了將擴大舉辦並增加賽事組別的隊伍數外，還要加碼獎金及各項獎品犒賞各路英雄，總價值超過新台幣50萬！號召更多籃球狂們一圓籃球夢，成為2018摩曼頓天王盃的王位得主！

「2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽」將於4月26日開放報名至6月24日中午12時截止(額滿為止)，賽事共分為四個組別，國中組、高中組、大專社會組、女子組(不分年齡)；每位參賽者還可獲得賽事紀念籃球衣乙件及加碼的運動毛巾乙條。今年的摩曼頓天王盃三對三也有許多贊助商投入豐富的資源及獎項回饋給籃球愛好者們，其中包含有NIKE、可樂果、卡迪那、寶礦力水得、肯德基、必勝客、臺鹽實業公司、GATSBY及MUELLER，希望吸引大家熱情參與。各區預賽將分別於7月28日台中逢甲大學、8月4日高雄福誠高中、8月11日台大體育館(舊館)熱血開打，最終「天王之位」將於8月12日台大體育館(舊館)的總決賽出爐！

活動賽事官網

東京奧運台大體育運將逢甲大學
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