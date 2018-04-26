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SBL冠軍戰／璞園68：63 拿下第三勝

2018-04-26 21:29聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

SBL冠軍系列戰第四戰，富邦勇士一路領先，未料第四節遭璞園逆轉勝，陳堅恩投球加上罰球拉大勝分，拿下第三勝。

璞園逆轉勝，璞園陳堅恩（右）投籃。記者陳正興／攝影
璞園逆轉勝，璞園陳堅恩（右）投籃。記者陳正興／攝影
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富邦勇士張宗憲（中）起身投籃，遭璞園嚴密防守。記者陳正興／攝影
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富邦勇士林郅為（左）起身投籃，遭璞園戴維斯（右）全力封阻。記者陳正興／攝影
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璞園逆轉勝，陳堅恩（右）與隊友擊掌。記者陳正興／攝影
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富邦勇士林郅為（中）起身投籃，遭璞園戴維斯（右）背後蓋火鍋。記者陳正興／攝影
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璞園逆轉勝，球迷歡呼。記者陳正興／攝影
璞園逆轉勝，球迷歡呼。記者陳正興／攝影
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璞園逆轉勝，全隊起身歡呼。記者陳正興／攝影
璞園逆轉勝，全隊起身歡呼。記者陳正興／攝影
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富邦勇士璞園陳堅恩
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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