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富邦要扭轉情勢 需打好「塞勒」這張王牌

2018-04-25 07:13聯合新聞網 特約記者李亦伸

富邦勇士在總冠軍系列賽1：2落後璞園，4月26日晚上7點在新莊體育館G4，富邦已經沒有退路，再輸就是1：3落後，只能拚「奇蹟」。

富邦和璞園對位，唯一的優勢就是211公分洋將塞勒(中)，打不好塞勒這張牌，禁區和...
富邦和璞園對位，唯一的優勢就是211公分洋將塞勒(中)，打不好塞勒這張牌，禁區和籃板攻防優勢打不出統治力。 中華籃協提供
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論實力、天賦、球員、陣容深度和攻防水平，其實璞園和富邦在伯仲之間，雙方是五五波，璞園例行賽18勝12敗，富邦15勝15敗，相差也很有限。

看好璞園在總冠軍系列賽以4：2奪冠，主要關鍵決勝點在經驗、團隊完整性，以及本土球員深度。富邦同樣擁有本土球員和天賦，但璞園更完整、更出色。

嚴格來說，富邦和璞園對位，唯一的優勢就是211公分洋將塞勒，打不好塞勒這張牌，禁區和籃板攻防優勢打不出統治力，富邦系列賽就很難扭轉情勢。

塞勒總冠軍系列賽三戰可以貢獻27分14籃板、17分21籃板、12分18籃板，場均18分18.6籃板，這是絕對統治力，其中包括29個進攻籃板(每場超過9.5個)。沒有塞勒的籃板球和禁區攻勢、牽制力，富邦根本就不是璞園對手，

塞勒(左)打擋拆能力也很出色，他跟林書緯多次搭配，擋拆下滑接應攻擊籃框，很有效率...
塞勒(左)打擋拆能力也很出色，他跟林書緯多次搭配，擋拆下滑接應攻擊籃框，很有效率。 中華籃協提供
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總冠軍賽三戰賽勒場均18分18籃板成績單，是每場只出手9.3次拚出來的。

今年季後賽+總冠軍賽，塞勒一共打了11場球，只有4場出手次數超過10次，另外7場球出手都只有個位數。

沒錯，塞勒在進攻端並不是富邦前兩個進攻點，甚至不是前三，塞勒的得分、籃板有七、八成都是他自己拚出來、跑出來的。

從例行賽到季後賽，塞勒場均出手不到9次，塞勒很可能經常受到包夾、對位，讓他持球、進攻、擋拆進攻比重減少。但塞勒必須要更多參與進攻，多打幾次擋拆，在低位透過強弱邊掩護，更多在禁區和籃下要球進攻，這才是打好塞勒這張牌更完整戰略。

塞勒只要在籃框附近持球進攻，他就能製造犯規，產生牽制力，或者形象更多外圍空檔。

塞勒打擋拆能力也很出色，他跟林書緯多次搭配，擋拆下滑接應攻擊籃框，很有效率，即使無法第一時間進攻得分，透過擋拆轉移，富邦在進攻端可以創造更多變化和強弱邊的傳球。

塞勒的拚勁和努力奔跑，這是他拚出場均18分、18籃板高水準洋將的基礎，如果富邦可以在戰術、擋拆，以及製造籃框附近給他持球空間和機會，塞勒的發揮勢必會更可怕，也能讓璞園的防守、對位更加錯亂。

富邦現在不只是要靠本土球員和後場射手的外線手氣，更要結合塞勒在禁區的優勢、對位和牽制力，這才是富邦勇士扭轉總冠軍賽情勢的「最後王牌」。

富邦勇士在總冠軍系列賽1：2落後璞園，周四晚上7點在新莊體育館G4，許晉哲教頭(...
富邦勇士在總冠軍系列賽1：2落後璞園，周四晚上7點在新莊體育館G4，許晉哲教頭(右)已沒有退路，再輸就是1：3落後，只能拚「奇蹟」。 中華籃協提供
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同樣是18分18籃板數據，如果在戰術端和打法上，給塞勒更多主宰禁區的機會和戰術，富邦的外線、弱邊射手、底線空手走位接應也就能得到更多空間。

富邦怎麼打好塞勒這張牌，會決定今年SBL總冠軍賽走向和結果。

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