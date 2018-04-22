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SBL冠軍賽／找到明確定位 施晉堯認份防守

2018-04-22 19:11聯合報 記者劉肇育╱即時報導

施晉堯(中)。 中華籃協提供
施晉堯(中)。 中華籃協提供
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璞園隊後衛施晉堯近三場季後賽皆得分上雙，包括昨天的冠軍賽首戰第3節豪取9分，全場進帳個人季後賽生涯新高的15分，成為璞園搶下首勝的關鍵人物之一，對於過去從參加SBL選秀落選，到加入台銀隊時發揮空間不多，施晉堯近三個賽季不僅已融入璞園體系，還成為球隊不可缺的板凳戰力。

大學時期就入選過瓊斯盃光華隊的施晉堯，雖然擁有優異的得分爆發力與防守功力，但在畢業後投入第11季SBL選秀會時卻未獲得任何球隊青睞，並在成為自由球員後加盟台銀，雖然菜鳥球季他一度獲得教練韋陳明的重用，不過隔年球隊換教練後他的發揮空間也受到壓縮，並在球季結束後轉戰璞園。

「一開始來到璞園很不適應他們的攻守轉換體系，不過球員轉隊本來就要想辦法盡快適應。」已經加入璞園3個賽季的施晉堯說：「當年我們也打進冠軍賽，但當時還有很多學長在我們前面扛著，今年我們再度打進冠軍賽，不管先發還是替補球員幾乎都能有所貢獻，感覺已經不太一樣。」

包括在季後賽第二輪面對金酒的最後兩場比賽以及昨天的冠軍賽首戰，施晉堯已連續三場比賽得分上雙，成為璞園不可忽視的板凳戰力，不過他強調首要工作仍是防守：「來到璞園後我的功能性更明確，因為防守算還不錯，可以負責面對對手的主力球員，不過我也知道要每球都把對手守住是不可能的，但如果他平常能拿15分，我能讓他只拿到10分就算是成功。」

今年是施晉堯第二度跟隨璞園闖進總冠軍賽，即使昨天的首戰就扮演贏球功臣，但他直言仍會感到緊張：「在對金酒的前幾場，我的表現並不好，不過學長一直鼓勵我要我別想太多，昨天我覺得自己表現還可以，但失誤還是太多。」

璞園金酒

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