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SBL觀察站／麥班達的璞園持續進化 與許晉哲體系有差異

2018-04-21 22:42聯合報 記者劉肇育╱即時報導

富邦勇士與璞園隊的冠軍系列賽首戰，璞園靠著戴維斯的五顆三分球搶下首勝，讓昔日教頭許晉哲都直言，戴維斯的進化已經讓富邦防不勝防，不過進化的不僅是戴維斯，璞園這三個賽季在麥班達的領軍下，也與四連霸時期有著顯著的不同。

富邦許晉哲與璞園麥班達率隊在冠軍賽碰頭，讓兩人間的「師徒對決」話題持續延燒，不過就如同許晉哲和麥班達所言，兩人間說是師徒，更像是朋友互相切磋與學習。

麥班達在這次冠軍賽前就曾提到，很感謝許晉哲將他帶入台灣籃球圈，並且幫他走上教練這條路，不過雙方從合作以來，就是透過彼此的戰術切磋和修正來幫助璞園成長，在許晉哲離開後他也做出了很多改變，包括球隊陣容也與以往有很大的不同。

同樣的許晉哲在前往富邦後，除了舊將蔡文誠、洪志善和賽勒外，其他球員對他來說都是新的合作，談到與麥班達的關係時，他也認為過去自己就從麥班達身上看到了很多不同的觀點，且這幾年麥班達已經將璞園變成是一支不同的隊伍。

從冠軍賽首戰及例行賽交手來看，要說璞園體系完全沒有許晉哲的影子是不可能，就像林金榜說的，當年的璞園是在許晉哲帶領下，從打不進季後賽到最後完成四連霸，合作多年所累積的默契，讓彼此都深知互相的習性與打法。

但這幾年璞園也加入了不少的新人，將麥班達以快速攻守轉換為主的體系發揮的淋漓盡致，其中戴維斯的功能性不斷進化，以及今天表現亮眼的施晉堯、陳堅恩，多少都是受惠於麥班達的體系。

反觀許晉哲在執掌富邦兵符後，旗下擁有不少個人單打能力優異的球員，反倒與他過去強調團隊籃球的風格有所牴觸，讓他在季後賽開打前也直言，與球員之間仍不斷在磨合和尋找彼此的平衡點。

要從冠軍賽首戰的結果來斷定兩人的執教功力其實並不客觀，畢竟麥班達與璞園間的合作已經長達8年，雖然這中間面臨了許晉哲和主力球員的出走、退休，但球隊核心仍是由實力與經驗兼具的昔日班底所組成，反觀這僅是許晉哲執掌富邦兵符的第一個賽季，且從富邦季後賽前兩輪的表現就能看出，這個團隊間的化學效應仍在持續進化中。

許晉哲璞園麥班達

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