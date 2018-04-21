SBL冠軍賽／戴維斯轟5記三分球 璞園奪系列賽首勝

2018-04-21 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第15季SBL總冠軍賽首戰今天在高雄巨蛋點燃戰火，「豪小子」林書豪意外現身為富邦勇士隊和弟弟林書緯加油打氣，但近7年6度打進總冠軍賽的璞園隊，靠著替補出擊的施晉堯扮演奇兵拿下15分，以及戴維斯全場投進5顆三分球拿下21分，璞園最終以89：82搶下系列賽首勝。

璞園與富邦今年在冠軍賽碰頭話題不斷，包括兩隊教頭許晉哲與麥班達被形容是「師徒對決」，以及富邦幾名璞園舊將面對老東家，都成為球迷間熱烈討論的話題。

而今天首戰不但吸引超過5000名球迷進場，兩隊對決也無冷場，璞園戴維斯上半場就在外線展開攻勢，不過富邦洋將賽勒也靠著巨大體型在禁區強攻，讓兩隊上半場打完僅有4分差距。

璞園施晉堯在第3節挺身而出扮演「板凳暴徒」，他一度與簡浩聯手幫助球隊打出一波11：2的攻勢，助璞園取得11分領先優勢。

末節富邦一度拉出開節9：3的攻勢追到僅剩3分差距，不過今天手感發燙的璞園戴維斯關鍵時刻又在三分線上開砲，投進個人本場第5顆三分球，隨後他又在籃下單手爆扣，加上陳堅恩也投進三分球，讓兩隊差距拉大到12分。

富邦蔡文誠雖然在比賽最後2分鐘一度連得5分，並透過犯規戰術企圖凍結時間，但璞園吳岱豪、陳堅恩、林金榜連續罰球命中，最終璞園就以7分差距帶走系列賽首勝。