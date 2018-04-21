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SBL／曾代表富邦、璞園爭冠 賽勒：各為其主

2018-04-21 18:37聯合報 記者劉肇育╱即時報導

富邦隊洋將賽勒曾為璞園奪冠，現在則是替富邦效力。 聯合報系資料照
富邦隊洋將賽勒曾為璞園奪冠，現在則是替富邦效力。 聯合報系資料照
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第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽第一戰今天在高雄巨蛋點燃戰火，將由璞園出戰富邦勇士，其中富邦蔡文誠、賽勒、璞園吳岱豪是兩隊陣中，「唯三」皆披上過兩隊戰袍並打進冠軍賽的球員，在璞園4連霸最後一年扮演球隊救火隊的賽勒，對於將與前東家爭奪冠軍，他今天賽前強調將會「硬碰硬」、各為其主。

賽勒與蔡文誠是璞園四連霸期間的成員，而吳岱豪則是在第11季時曾代表台灣大（富邦前身）打進冠軍賽，該年的對手正是璞園，最終璞園以系列賽4：1完成3連霸，今年兩隊再度於冠軍賽交手，但3人已經都換上不同球衣。

對於再度闖進冠軍賽卻成為璞園的「對手」，蔡文誠說：「Q（戴維斯）在前幾天有跟我聊到，他說『我們都重回冠軍賽了』，轉隊後面對前教練、隊友本來就是很常見的事情，雙方打起來對於彼此應該也都有底，不過這幾年璞園在Ben（麥班達）帶領下一定有改變。」

而在璞園4連霸最後一年來台當救火隊的賽勒則說：「其實我在各地打聯賽時，也常常會遇到這樣（打前東家）的狀況，當年跟他們合作一起拿下冠軍真的很開心，不過現在我們就是硬碰硬、各為其主。」

4年前代表台灣大打冠軍賽的吳岱豪，今年則是披上璞園戰袍出賽，他說：「其實打球的最大目標就是拿下冠軍，其他的因素都不會考慮太多。」

璞園蔡文誠吳岱豪

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