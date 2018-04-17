HBL／擦乾去年失利淚水 四維今年目標進步一名

2018-04-17 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



四維高中女籃隊和教練團合影。記者 吳思儀／攝影 分享 facebook

擦乾去年奪冠失利的淚水，今年四維高中女籃隊重新出發，期望能在106學年度高中籃球乙級聯賽，拿下隊史首冠。四維總教練潘奎義表示，今年的目標，就是比上季進步一名。

今年四維被外界視為奪冠的熱門球隊，在昨天展現爭冠實力，以66：60擊敗近六屆五度奪冠的陽明高中。但經過昨天的勝利後，今天球員表現有些失常，令潘奎義不太滿意。

潘奎義表示，這場球員的表現只有50分，因為賽前他交代的事情都沒做好，可能學生籃球就是這樣，昨天贏陽明後有些鬆懈，表現失常。

本戰四維在首節取得3分領先後，第二節趁勢追擊，用防守帶動進攻，打出一波14：0的攻勢，將分數差距擴大，但下半場卻遇到對手頑強抵抗，分數差距一度被縮短至7分差，最終以55：48險勝屏東高工，拿下2連勝。

潘奎義表示，球員的臨場表現不如預期，如果能有效發揮，就不會在領先15分後，還打得那麼糾結。

來自花蓮的四維，地處偏鄉，全隊13人中有11位是原住民，多數是弱勢與單親家庭的孩子。起初這群孩子是在水泥地中，用兩顆籃球練習，去年成軍第三年打出隊史最佳成績，雖最終奪冠失利，以亞軍收場，但今年重新出發，目標冠軍。

潘奎義表示，希望今年球員能有所進步，但也不會給予太大的壓力，常告訴球員說：「教練只能教妳們方法，無法上場幫妳們奪冠；如果想要冠軍，就要靠自己去爭取。」

雖然四維地處偏鄉，在資源上相對匱乏，但潘奎義很感謝眾人的支持，也期望球員要懂得珍惜。他說：「去年我們來比賽時，沒有包包、球鞋、球衣等贊助，什麼都沒有，但今年什麼都有了，因此很感謝。」

潘奎義說：「希望球員可以珍惜與感謝所擁有的一切，以前我打球時沒有轉播，也沒球衣等贊助，但現在球員都有了，希望球員可以打出好的表現，用實際行動回饋支持的人。」

潘奎義原本是經營餐廳的老闆，後來由於學長邀約，因緣際會來到四維「義務」教球。他表示：「曾經我也是乙組球員，因為籃球，讓我有了寄託，在人生的道路上沒有走偏。」

現在潘奎義期望能將這樣的DNA傳承給年輕球員，他表示，期望用籃球讓孩子學會，堅持、不輕言放棄的態度，當未來遇到任何挑戰，都可以用這樣的精神度過。

潘奎義說：「我們陣中，有七、八成的球員是弱勢家庭，我希望能透過籃球，教給她們正確的人生觀，在生活上有所寄託，也希望這樣的舉動，能種下小小的種子，未來這些種子長大了，行有餘力也能幫助他人。」