HBL／球員展現拼勁 黃綉婷耕耘乙級戰場有感

2018-04-16 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



「乙級球員展現出來的精神，有時候比甲級球員來的更好，看到她們努力練習、珍惜與能打球的每一刻，都讓身為教練的我十分感動。」過去是金甌女中的一員、也曾站上HBL女甲級舞台，退下球員身分後黃綉婷也曾短暫待過有甲級球隊的台北市陽明高中，現在她來到壽山高中任教也已5年，她認為這批球員帶給她不同於以往的感動。

在金甌女中畢業後，黃綉婷選擇就讀台灣師大進修教育學程，就是希望日後有一天能夠一圓教師夢，「自己也是甲級球員出身，過去也曾帶過甲級球隊，但是現在來到這裡，看到這些乙級球員真的讓我們覺得有當教練的感動與回饋。」過去也曾是甲級球員的黃綉婷坦言，自己過去接受高強度的訓練後，心中只有想要趕快休息的念頭，「現在你是要叫她們趕快離開球場回去休息，她們真的很珍惜可以打球的時間。」

「你可以真的感受到她們是真心喜歡打籃球的。」黃綉婷舉例說，「像是教練要求她們跑快攻，那她們就會用手刀的方式飛奔，或許是知道未來打籃球的時間會越來越少，這一群孩子真的很珍惜上場的機會。」