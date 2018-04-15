SBL／金酒拉莫斯25分無力回天 璞園挺進冠軍戰

2018-04-15 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



璞園隊陳堅恩（左）上籃、金酒隊拉莫斯（右）奮力封阻 。記者 侯永全／攝影 分享 facebook SBL金酒隊今天背水一戰，雖靠著拉莫斯奪全場最佳25分、11籃板，但仍孤掌難鳴，不敵璞園隊的多點開花，其中陳堅恩拿下22分，最終金酒以73：86不敵璞園隊，在7戰4勝制的準決賽，以2勝4負出局，無緣將戰線延長到第七戰。

本戰金酒蘇奕晉在一開賽扛住壓力，第一節個人就包辦11分，助隊將分數緊咬。第二節金酒雖一度落後8分，但團隊仍展現韌性、急起直追，打出一波11：2的攻勢，半場打完金酒以42：41取得1分領先。

第三節璞園與金酒糾纏至48：51後火力全開，進攻端有裡有外的攻勢，打出12：2的攻勢，將分數超前。但金酒也不是省油的燈，在落後的情況下，把球給拉莫斯，將分數緊咬，三節打完金酒以57：62落後。

第四節璞園趁金酒防守失序時，乘勢追擊，並靠著陳堅恩和簡浩接連在外線開火，助隊打出10：3的攻勢，將分數差距擴大至12分領先，奠定勝基。

璞園贏球後，以4勝2負晉級總冠軍賽，接下來將與富邦隊爭冠，全力重返2015年的冠軍榮耀，尋求隊史第5冠。

值得一提的是富邦總教練許晉哲，曾在2012至2015年執掌璞園兵符時，率隊完成4連霸；如今改在富邦執教，將在總冠軍賽碰到昔日的子弟兵，賽事精采可期。