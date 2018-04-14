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SBL／金酒背水一戰將微調 吳俊雄：找出贏球的方式

2018-04-14 22:57聯合報 記者吳思儀╱即時報導

SBL金酒隊今天在準決賽第五戰表現不如預期，儘管洋將拉莫斯奪全場最佳18分、11籃板，張容軒得全隊次佳12分，但仍不敵璞園隊多點開花，最終以57：73落敗，陷入2勝3負的劣勢，只要再輸一場就出局。

金酒總教練吳俊雄表示，這場是自己打不好，輸了很關鍵的比賽，接下來將休息一下，備戰明晚的比賽，也將會做些調整，想辦法將球贏下來。

本季金酒在外界不看好的情況下，勇闖季後賽第二輪，創隊史最佳成績，前役還在1勝2負的劣勢下，展現韌性，將戰況扳成2：2平手；卻在關鍵第五戰，踢到鐵板，讓璞園取得「聽牌」優勢。

吳俊雄表示，璞園的防守策略是讓球隊的4號位，有很多空檔，雖然上一場4號位做得不錯，但這一場可能太興奮了，忘記回到上一場的狀態；反觀對方季後賽經驗豐富，調整得很快。

過去SBL自2010-11年球季準決賽改制成7戰4勝制以來，率先拿下聽牌的隊伍，晉級冠軍戰的機率為百分之百。儘管如此，金酒依舊不放棄希望，盼能找回勝利方程式，在背水一戰中上演逆襲。

吳俊雄表示，可能會改變一些策略，因為這場用這樣的模式輸了，因此要再做些微調，試著找出可以贏球的方式。

拉莫斯（中）。圖／中華籃球協會提供
拉莫斯（中）。圖／中華籃球協會提供
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